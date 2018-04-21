Ahmet Çakar'dan flaş açıklama!

Sinan Gümüş Fatih Terim'le ne konuştu?
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21 Nisan 2018, Cumartesi 21:08 21 Nisan 2018, Cumartesi 21:31
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ÖNE ÇIKANLAR
30. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|30
|63
|2
|Beşiktaş
|30
|62
|3
|Medipol Başakşehir
|30
|62
|4
|Fenerbahçe
|29
|57
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|30
|46
|6
|Göztepe
|30
|44
|7
|Demir Grup Sivasspor
|30
|44
|8
|Kayserispor
|30
|44
|9
|Kasımpaşa
|30
|40
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|30
|38
|11
|Bursaspor
|30
|36
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|30
|35
|13
|Antalyaspor
|29
|35
|14
|Atiker Konyaspor
|30
|32
|15
|Aytemiz Alanyaspor
|30
|32
|16
|Osmanlıspor FK
|30
|32
|17
|Gençlerbirliği
|30
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|30
|12
aynen size katiliyorum ahmet bey bu hakemlere gözlük lazim yada böyle takimini koruma amacli mac yönetmeyi biraksinlar
Ahmet Hocam bunu sizin söyleminiz de manidar olmuş GS yın müzesindeki kupalarda sizin de az ! da olsa katkınız vardır. Siz de yabancı değilsinizdir bu durumlara normal şeyler bunlar.