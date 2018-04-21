Ahmet Çakar'dan flaş açıklama!

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Süper Lig'de lider kim oldu? Süper Lig puan durumu





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Süper Lig'in lideri Galatasaray, ölüp ölüp dirildiği maçta Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve derbi öncesi liderliğini sürdürdü.Mücadelenin ardından sık sık yorumları ile sosyal medya fenomeni haline de gelen eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.Çakar sosyal medya mesajında, "bugün hatalı bir ofsayt bayrağı ile kaybedeceği maçı hakemle kazandı. Üstelik Muslera da kırmızı kart görecekti." ifadelerine yer verdi.