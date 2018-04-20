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Şekip Mosturoğlu: Fenerbahçe üzerine oyun oynanacak bir camia değildir

Fenerbahçeli yönetici Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

20 Nisan 2018, Cuma 01:25

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İşte Mosturoğlu'nun açıklamaları:

"İçim acıyor, kalbim yerinde durmuyor. Yaralanan Şenol Güneş ve takım görevlisine geçmiş olsun diyorum."

"Saha içindeki gelişmeler lehimizdeydi ama maalesef Türk futboluna bir operasyon yapıldı. Tribünlerde maçla hiç alakası olmayan, 4 korner köşesinde sahaya yabancı maddeler atılması, hadise çıkartacak bir yapının olduğu göze çarpıyor."

 "Burada çok gergin maçlar oynadık, tek bir olay olmadı. Galatasaray maçı oynadık, bir şey olmadı. Bu olaylar akılla izah edilecek bir şey değil. Bu 3 Temmuz hadisesi, 12 Mayıs'ta statta yaşanan hadise gibi kurgulanan bir olay."

"Fenerbahçe'ye karşı operasyonun bitmediğini gösteriyor bu olaylar."
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"Biz her zaman futbolcularımızı ve taraftarlarımızı sürekli uyanık olmaları, 3 Temmuz'un bitmediği şeklinde uyarıyoruz ama bugün sahada bir de provokasyon vardı. Görüntülerde ortaya çıkacaktır."

"Fenerbahçe taraftarının sağduyulu olmasını telkin ediyorum. Bu derbi maçları kazanmamızı sağlayan taraftarımızın yapacağı bir şey değil. 12 Mayıs'ta da aynısını söylemiştik. Tribünde Fenerbahçe formasıyla gelen ve provokasyon yapan bir polis vardı."

"Savcıları harekete geçireceğiz ve her türlü başvuruyo yapacağız. 3 Temmuz hadisesi maalesef devam ediyor ve bunun en açık göstergesidir bu olay."

"Fenerbahçe üzerine oyun oynanacak bir camia değildir. Fenerbahçe taraftarı bu tip olaylara izin vermez. Fenerbahçe camiası, başarısını gölgelemeye çalışanları, her başarılı dönemde önünü kesmeye çalşanları 3 Temmuz'da olduğu gibi ezip geçecektir."

"Umut ediyorum ki, bu Fenerbahçe ile ilgili yaşadığımız son kirli kumpas olsun. Fenerbahçe'nin başarılarının, kupasının bu şekilde engellenmiş olması beni çok, çok üzüyor."
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2 YORUM GİRİŞ YAP
  • cotanak2877 20.04.2018 03:44:24
    1

    he canım he.her haltı yiyin sonra ona buna atın bunu yapanlar Fenerbahçe taraftarı değil mi?geçeceksiniz o işleri.tarlaları sürdünğz ekinleri ekip biçyiniz sonra hepsi komplo oldu.yetmedi bir de bu komplo.canlarım ya

  • duman1905 20.04.2018 06:25:20
    2

    stadın içinde kafamıza taş düşse o da mı 3 temmuz iyi vallahi...

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