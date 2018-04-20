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Özgür Ekmekçioğlu: “Hep birlikte inanacağız, başaracağız”

TFF 2. Lig’in bitimine 3 hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Altay’da Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı camia başta olmak üzere tüm İzmir’e destek çağrısında bulundu. 

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Özgür Ekmekçioğlu: “Hep birlikte inanacağız, başaracağız”
Final haftalarına girilen TFF 2. Lig’de Hacettepe maçına odaklanan Altay’da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk iddiasının Altay camiası ve İzmir’in tüm dinamiklerinin vereceği destek ile güçleneceğini söyledi.

Başkan Ekmekçioğlu, “Büyük Altayımızın hak ettiği 1. Lig’e giden final haftalarında özellikle İzmir’de oynayacağımız Hacettepe ve Gümüşhanespor müsabakalarında seyirci desteği en büyük itici gücümüz olacaktır. Geçtiğimiz yıl İzmir ve Türkiye’de tüm spor severlerin Altay’a verdiği destek inanılmaz bir sinerji oluşturmuştu. Muhteşem bir zafer kazandığımız play-off rövanş maçında başta tüm kalpleri ile ekibimizi destekleyen taraftarımıza; daha sonra ‘Biz biriz İzmiriz, İzmir için dayanışma zamanı’ diyerek yanımızda olan İzmirimizin tüm güzide kulüplerinin taraftarlarına şükran borçluyuz. İzmir futbolunun yükselişe geçtiği son dönemde, spor tarihimizin ilklerine imza atmış Türk futbolunun asırlık çınarlarından olan büyük Altayımız Süper Lig’e dönme hedefinde bir engeli daha aşmanın arifesinde. Geçtiğimiz sezonun ardından yeni bir şampiyonluğa daha imza atmanın mücadelesini sürdürürken; büyük Altayımızın büyük taraftarı, tüm siyasilerimiz ve kentimizin yöneticileri, meslek odaları, STK’lar ile arma ve renk ayrımı yapmadan ‘önce İzmir’ diyen İzmirli futbolseverler başta olmak üzere İzmir’in tüm dinamiklerini yanımızda görmek istiyoruz” dedi. 

Fair-Play çağrısı 

“Hep birlikte inanacağız, hep birlikte başaracağız” diyen Ekmekçioğlu, hedefe ulaşmak için yoğun bir çalışma içinde olduklarını kaydetti. Ekmekçioğlu, “İnanıyorum ki oyuncularımız sahadaki mücadelesiyle kahraman, büyük Altayımız başarısıyla bir kez daha İzmir’in gururu olacaktır” şeklinde konuştu. 

Altay adına muhtemel şampiyonluk maçı olabilecek Gümüşhanespor müsabakası öncesi kulübün ceza sınırında olduğunu hatırlatan Başkan Ekmekçioğlu, son hafta iç sahada oynamanın avantajını kaybetmemek için Hacettepe maçında tribünlerde Altay’a yakışacak Fair-Play çerçevesinde, küfürsüz ve centilmenliğin hakim olacağı bir doksan dakika izleyeceklerine inandığını belirtti. 

İHA


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