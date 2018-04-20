Marcelo Guedes'ten Şenol Güneş'e geçmiş olsun mesajı

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'ın geçtiğimiz yazkarşılığında'a sattığıde olaylımaçının ardından bir paylaşımda bulundu.Marcelo, karşılaşma sırasında kafasına yabancı madde isabet eden ve hastaneye kaldırılan eski hocası'e Instagram hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti.Siyah Beyazlılar'ın eski stoperi, Güneş'in kafası dikişli fotoğrafının üzerine "" mesajını yazdı.