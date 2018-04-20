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Arsene Wenger sezon sonunda bırakıyor!

Arsenal'ın efsanevi menajeri Arsene Wenger, sezon sonunda resmen görevinden ayrılacağını açıkladı.

20 Nisan 2018, Cuma 13:11

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Arsene Wenger sezon sonunda bırakıyor!
Arsenal'in efsanevi menajeri Arsene Wenger, bugün düzenlediği basın toplantısıyla sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Hafta sonunda West Ham United'la oynayacakları İngiltere Premier Ligi maçı öncesinde kulübün resmi sitesi aracılığıyla bir açıklama yayımlayan Fransız teknik adam, ayrılık kararını "Uzun süre düşündükten ve kulüple görüştükten sonra ayrılmak için doğru zaman olduğuna karar verdim." sözleriyle duyurdu.

Geçtiğimiz ekim ayında Topçular'daki 21. yılını deviren Wenger, sezon sonunda görevini bırakacak olmasına rağmen kulübe olan desteğinin ve sevgisinin sonsuza dek süreceğini söyledi.

Kuzey Londra ekibinin kapısından ilk kez Ekim 1996'da giren tecrübeli menajer, 22 yıla yaklaşan görev süresi boyunca Arsenal'la 3 Premier Lig, 7 FA Cup ve 6 Community Shield şampiyonluğu olmak üzere toplam 16 kupa kaldırdı.

Arsenal, Wenger'in güdümünde bugüne tüm kulvarlarda çıktığı 1192 maçta 690 galibiyet elde ederken, 260 kez berabere kaldı ve 242 defa da mağlup oldu.

İŞTE AYRILIK AÇIKLAMASI

"Uzun süre düşündükten ve kulüpte müzakere ettikten sonra sezon sonunda görevden ayrılmanın doğru olduğunu hissettim.

Bu kulübe yıllarca hizmet etme ayrıcalığına eriştiğim için müteşekkirim.

Takımımı tamamı ile dürüst ve kendimi adamış bir şekilde yönettim.

Oyunculara, teknik personele, yöneticilere ve bu kulübü çok özel yapan taraftarlara teşekkür etmek istiyorum.

Taraftarımızı sezonu en iyi şekilde bitirmek için takımımızın arkasında durmaya davet ediyorum.

Tüm Arsenal aşıkları bu kulübün değerlerine özen göstersin.

Sevgim ve desteğim sonsuza dek sizinle."

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr


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