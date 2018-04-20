Arsene Wenger sezon sonunda bırakıyor!

İŞTE AYRILIK AÇIKLAMASI

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





'in efsanevi menajeri, bugün düzenlediği basın toplantısıyla sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.Hafta sonunda'la oynayacaklarımaçı öncesinde kulübün resmi sitesi aracılığıyla bir açıklama yayımlayan Fransız teknik adam, ayrılık kararını "" sözleriyle duyurdu.Geçtiğimiz ekim ayında Topçular'daki 21. yılını deviren Wenger, sezon sonunda görevini bırakacak olmasına rağmen kulübe olan desteğinin ve sevgisinin sonsuza dek süreceğini söyledi.Kuzey Londra ekibinin kapısından ilk kez Ekim 1996'da giren tecrübeli menajer, 22 yıla yaklaşan görev süresi boyunca Arsenal'laveşampiyonluğu olmak üzere toplam 16 kupa kaldırdı.Arsenal, Wenger'in güdümünde bugüne tüm kulvarlarda çıktığı 1192 maçta 690 galibiyet elde ederken, 260 kez berabere kaldı ve 242 defa da mağlup oldu.