Jorge Jesus Beşiktaş'ı küçümsedi!

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Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





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teknik direktörü, düzenlediği son basın toplantısında'ı küçümseyen bir yorum yaptı.'nde şampiyonluk mücadelesi veren Sporting'in hocası, 5 puan gerisinde yer aldıkları'yla sürekli karşılaştırılmalarına isyan ederek şu yorumu yaptı:'nin grup aşamasında Porto, Beşiktaş'ın lider bitirdiği grubu 2. sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmış ve bu turda'a elenmişti.Sporting Lizbon iseve'un ardından üçüncü sırayı aldığı Şampiyonlar Ligi gruplarının ardından mücadelesine'nde devam etmiş ve çeyrek finalde'e boyun eğmişti.