Özel olimpiyatlar ile TSYD arasında anlamlı işbirliği

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İmza töreninde Özel Olimpiyatlar Türkiye Onursal Başkanı Dilek Sabancı ve TSYD Başkanı Oğuz Tongsir hazır bulundu. Özel Olimpiyatlar Türkiye Onursal Başkanı Dilek Sabancı, “Özel çocuklarımızı sosyal hayatın içine çekebilmek amacıyla iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Bize kapılarını açan ve bu alanda çalışmalarımıza heyecanla ortak olan TSYD yönetimine teşekkür ediyorum” derken TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ise, “Özel çocuklarımızı spor aracılığı ile sosyal hayata kazandırmak adına elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Tüm üyelerimiz ile birlikte Özel Olimpiyatlar Türkiye etkinliklerini, projelerini destekleyecek, daha fazla özel sporcuya ulaşmak için üzerimize düşen her şeyi yapacağız” açıklamasını yaptı.Orhan Köle