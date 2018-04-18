Makaralı Yay Okçuluk Milli Takımı’nın kampı devam ediyor

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Dünya Kupası’nın 1’nci ayak yarışı için Çin’in Şanghay kentine gidecek Makaralı Yay Okçuluk Milli Takımı, kamp çalışmalarını Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde sürdürüyor.Milli takım antrenörü Emre Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya sıralamadaki ilk 5’teki yerlerini koruyup, daha üst bir basamakta yer almak için mücadele edeceklerini belirtti.Milli sporcu ve takım kaptanı Demir Elmaağaçlı ise Gelibolu’daki okçuluk tesislerinde çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.Çin’deki organizasyondan derece beklediklerini anlatan Demir, "İnşallah sezona diğer yıllardaki gibi başarılı şekilde başlar ve sezon sonunda tüm kupalara sahip oluruz. Tabii ki derece bekliyoruz. Daha önce Çin’den elimiz boş dönmedik. İnşallah bu kez de güzel dereceler ile döneceğiz." diye konuştu.Gelibolu’daki okçuluk tesislerinde, 13 Nisan’da milli takım antrenörleri Emre Özdemir ve Gökçen Bozkurt yönetiminde kamp çalışmalarına başlayan Makaralı Yay Okçuluk Milli Takımı, hazırlıklarını 20 Nisan’a kadar burada sürdürecek.Milli takımın hazırlık kampında şu sporcular yer alıyor:Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer, Demir Elmaağaçlı, Samet Can Yakalı ve Evren Çağıran.