David Blatt: Benimle görüşmek isteyen kulüpler için izin istedim

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Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşması sonrası geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Hakkında çıkan NBA iddialarına yanıt veren Blatt, şu ifadeleri kullandı:"Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi’yle (NBA) ilgili sorulara sezon bitene kadar son kez yanıt veriyorum. Benim Darüşşafaka’daki kontratım sezon sonunda bitiyor. Sezon bitmeden benimle görüşmek isteyen kulüpler için izin istedim. Bu, benim takımdan ayrılacağımı göstermiyor. Ancak sezon sonunda koşullar uygun olursa gerçekleşebilir. Benim aklım ve kalbim Darüşşafaka’da."NBA'de Cleveland Cavaliers'ın başında koçluk deneyimi yaşayan, son olarak Darüşşafaka'yı EuroCup'ta zafere taşıyan David Blatt'ın Jeff Hornacek ile yollarını ayıran New York Knicks'le görüşmek adına önümüzdeki hafta New York'ta olması bekleniyor.