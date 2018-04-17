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Amed Sportif için tehlike devam ediyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta ligin alt sırları yangın yerine döndü. Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdman Yurdu’nun küme düşmesi kesinleşen ligde üçüncü takım aranıyor.

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Amed Sportif için tehlike devam ediyor
Amed Sportif Faaliyetlerin, 3 puanla rakiplerinden daha avantajlı olduğu ligde, matematiksel olarak kümede kalma tehlikesi yaşayan 5 takım görünüyor. Ligin son üç haftasında Eyüpspor 37 ve Amed Sportif Faaliyetler’in 34 puanla girerken, bu iki takımı 31’er puana sahip üç takım takip ediyor. Tuzlaspor, Bucaspor ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor küme düşme korkusunu en çok yaşayan takımlar olarak göze çarpıyor. 

Ateş hattında yer alan takımların kalan üç maçta elde edecekleri sonuçlar, küme düşen üçüncü takımı belirleyecek. 37 puanı bulunan ve küme düşme hattında yer alan takımlar arasındaki en avantajlı ekip olan Eyüpspor, üst üste çok önemli iki maça çıkacak. Küme düşme hattında yer alan Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Eyüpspor, daha sonra ligin alt sıralarında yer alan bir başka takım olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor’u ağırlayacak. İstanbul temsilcisi ligin son maçını şampiyonluk hedefi belirleyen Menemen Belediyespor ile deplasmanda yapacak. 

34 puanlı Amed Sportif Faaliyetler ise küme düşme hattında yer alan ve zor maçları olan takımların başında yer alıyor. Ligde kalan üç maçın ikisini deplasmanda oynayacak olan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, lig lideri Hatayspor ile de sahasında karşılaşacak. Amed Sportif Faaliyetler, sırasıyla Keçiörengücü (D), Hatayspor ve Tokatspor (D) ile mücadele edecek. 31’er puana sahip olan takımlardan Tuzlaspor; Eyüpspor, Kocaeli Birlikspor (D) ve Sarıyer ile karşılaşırken, Bucaspor da Menemen Belediyespor, Kastamonuspor 1966 (D) ve Etimesgut Belediyespor’la zorlu maçlar yapacak. Bodrum Belediyesi Bodrumspor ise Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor (D) ve Kocaeli Birlikspor’la karşılaşacak. 


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20 Nisan 2018 Cuma

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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

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  • Akhisar Bld.
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4 Fenerbahçe 29 57
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5 Trabzonspor 30 46
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8 Kayserispor 30 44
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