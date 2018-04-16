Kürek Şubesi’nde 104.yıl coşkusu





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Fenerbahçe Kürek Şubesi, kuruluşunun 104. yılını Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen özel bir geceyle kutladı. Geceye Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yöneticiler ve kürek şubesinin eski ve yeni sporcuları katıldı.Burada bir konuşma yapan Yıldırım, “Kürek, şubeler içerisinde önemli bir yer tutuyor. Bu şubeyi tamamen kaptanlara bıraktım. Sapanca’da 26 dönümlük arazi aldık. 1 hafta içerisinde burada kürek evinin temelini atacağız” dedi. Yıldırım, “3 Temmuz’da kürek yarışlarını izlemeye gidecektik, sabah 7’de Vatan’a gittik. Şampiyonluğu avukatlardan öğrendik ve sevincimizi birbirimizle paylaştık” diye konuştu. 104. yıl kutlaması, Fenerbahçe marşları eşliğinde sona erdi.