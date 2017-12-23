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Luis Neto: 3 puan almak istiyorduk

Fenerbahçe'de Konyaspor maçının ardından tecrübeli futbolcular Luis Neto ve Hasan Ali Kaldırım, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

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Luis Neto: 3 puan almak istiyorduk
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve Sarı Lacivertliler puanını 33'e yükselterek uzun bir aranın ardından maç fazlasıyla lideliğe oturdu. Mücadelenin golleri 58'de Ömer Ali Şahiner ve 69'da Mehmet Topal'dan geldi.

Mücadelenin ardından Fenerbahçeli futbolcular Luis Neto ve Hasan Ali Kaldırım yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Portekizli futbolcunun açıklamaları:

"Hedeflerimiz açısından çok önemli bir karşılaşmaydı, kesinlikle 3 puan almak istiyorduk. Rakibimiz oyunu geride kabullendi ve bize çok alan bırakmadılar."

"Bir hata sonucu kalemizde gol gördük, her yerde olabilir bu hatalar. Maçın son dakikasına kadar 2. golü atmak istedik, ama olmadı. Galibiyetle ayrılmadığımız için buradan büyük üzüntü yaşıyoruz."

"Oynamadığım dönemde bir problem yaşamadım. Fırsat geldiğinde, fizik olarak hazır olmam gerektiğini biliyordum. Kesinlikle bir sorun yaşamadım, bir zorluk yaşamadım."

Hasan Ali Kaldırım: Şampiyon olmak istiyoruz

Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı'nın sakatlığı nedeniyle yeniden formasına kavuşan Hasan Ali Kaldırım, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için önemli bir maçtı, son haftalarda iyi seri yakaladık. Olmadı, ilk devre istediğimiz oyunu belki sergileyemedik. 2. devre daha baskılı başladık. Bireysel bir hatadan dolayı geriye düştük. Kazanabilirdik, olmadı. Şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

 




1 YORUM GİRİŞ YAP
  • anıl üner 23.12.2017 23:28:21
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    Aykut kocamanla nasıl şampiyon olacağız bilemiyorum. çünkü fatih terim gsye geldi ve herkes şimdiden gsyi şampiyon ilan etti. aykut kocaman teknik direktörlük konusunda terimin yanında hafif kalıyor. ersun yanal Fenerbahçenin başında olsa daha iyi olurdu bence.

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