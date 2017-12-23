Luis Neto: 3 puan almak istiyorduk

İstanbulspor-Elazığspor maç sonucu: 1-2
- MENÜ
- MENÜ
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23 Aralık 2017, Cumartesi 22:12
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ÖNE ÇIKANLAR
17. Hafta
2017/2018 Sezonu Süper Lig
|O
|P
|1
|Fenerbahçe
|17
|33
|2
|Medipol Başakşehir
|16
|33
|3
|Galatasaray
|16
|32
|4
|Beşiktaş
|17
|30
|GENİŞLET
|5
|Kayserispor
|16
|30
|6
|Göztepe
|16
|30
|7
|Trabzonspor
|16
|28
|8
|Demir Grup Sivasspor
|17
|26
|9
|Bursaspor
|17
|25
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|16
|19
|11
|Kasımpaşa
|16
|19
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|16
|19
|13
|Aytemiz Alanyaspor
|17
|18
|14
|Antalyaspor
|17
|17
|15
|Atiker Konyaspor
|17
|15
|16
|Osmanlıspor FK
|16
|14
|17
|Gençlerbirliği
|17
|14
|18
|Kardemir Karabükspor
|16
|8
Aykut kocamanla nasıl şampiyon olacağız bilemiyorum. çünkü fatih terim gsye geldi ve herkes şimdiden gsyi şampiyon ilan etti. aykut kocaman teknik direktörlük konusunda terimin yanında hafif kalıyor. ersun yanal Fenerbahçenin başında olsa daha iyi olurdu bence.