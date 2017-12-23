Luis Neto: 3 puan almak istiyorduk

İşte Portekizli futbolcunun açıklamaları:

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve Sarı Lacivertliler puanını 33'e yükselterek uzun bir aranın ardından maç fazlasıyla lideliğe oturdu. Mücadelenin golleri 58'de Ömer Ali Şahiner ve 69'da Mehmet Topal'dan geldi.Mücadelenin ardından Fenerbahçeli futbolcular Luis Neto ve Hasan Ali Kaldırım yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı."Hedeflerimiz açısından çok önemli bir karşılaşmaydı, kesinlikle 3 puan almak istiyorduk. Rakibimiz oyunu geride kabullendi ve bize çok alan bırakmadılar.""Bir hata sonucu kalemizde gol gördük, her yerde olabilir bu hatalar. Maçın son dakikasına kadar 2. golü atmak istedik, ama olmadı. Galibiyetle ayrılmadığımız için buradan büyük üzüntü yaşıyoruz.""Oynamadığım dönemde bir problem yaşamadım. Fırsat geldiğinde, fizik olarak hazır olmam gerektiğini biliyordum. Kesinlikle bir sorun yaşamadım, bir zorluk yaşamadım."Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı'nın sakatlığı nedeniyle yeniden formasına kavuşan Hasan Ali Kaldırım, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için önemli bir maçtı, son haftalarda iyi seri yakaladık. Olmadı, ilk devre istediğimiz oyunu belki sergileyemedik. 2. devre daha baskılı başladık. Bireysel bir hatadan dolayı geriye düştük. Kazanabilirdik, olmadı. Şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.