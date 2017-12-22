Kupa Voley’de Galatasaray çeyrek finalde

Voleybolda, Kadınlar Kupa Voley’de Beşiktaş’ı 3-0 mağlup eden Galatasaray, yarı finale yükselen ilk takım oldu. Sarı- Kırmızılılar, etkili servis atışlarıyla rakibinin savunmasını zayıflattığı ilk sette Beşiktaş, köşelerde hücum yaparak sayı üretti. Sarı-Kırmızılılar, 8-6 geriden geldiği sette, Neslihan’ın servis atışlarıyla bulduğu sayıların ardından 9-8 öne geçti ve teknik molaya 12-10 önde girdi. Galatasaray, skor 16-13 lehineyken yakaladığı 4-0’lık seriyle farkı iyice açtı: 20-13. Sarı-Kırmızılı ekip, seti 25-17 alarak 1-0 öne geçti.Siyah-Beyazlılar, 2. sette hızlı hücumlarda Dilara, köşelerden ise Rykhliuk ile etkili oldu. Galatasaray, 2. paslardan ve kısa toplardan sayı üretirken teknik molayı 12-10 önde tamamladı. Seti 25-17 alan Cim Bom, skoru 2-0’a getirdi. Beşiktaş, zaman zaman farkı eritse de öne geçmeyi başaramadı. Seti 25-20 alan Aslan, sahadan 3-0 galip ayrıldı.TVF BaşkentNurper Özbar, Koray YılmazgilJack, Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler, Kosheleva (Busa Kayacan, Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, İlkin Aydın, Cansu Çetin, Seda Aslanyürek, Ruseva)Zeynep Seda Uslu, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Rykhliuk, Marharyta, Tokarska (Pınar Eren, Simay Gazi, Biryukova, Şeyma Ercan, Ceylan Arısan, Tuğçe Ersan)25-17, 25-17, 25-2076 dakika (26, 23, 27)