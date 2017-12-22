  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Kupa Voley’de Galatasaray çeyrek finalde

Kadınlar Kupa Voley’de Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş’ı çeyrek final mücadelesinde 3-0’lık skorla mağlup etti ve adını yarı finale yazdırmayı başardı.

  • - A
  • + A
Kupa Voley’de Galatasaray çeyrek finalde
Voleybolda, Kadınlar Kupa Voley’de Beşiktaş’ı 3-0 mağlup eden Galatasaray, yarı finale yükselen ilk takım oldu. Sarı- Kırmızılılar, etkili servis atışlarıyla rakibinin savunmasını zayıflattığı ilk sette Beşiktaş, köşelerde hücum yaparak sayı üretti. Sarı-Kırmızılılar, 8-6 geriden geldiği sette, Neslihan’ın servis atışlarıyla bulduğu sayıların ardından 9-8 öne geçti ve teknik molaya 12-10 önde girdi. Galatasaray, skor 16-13 lehineyken yakaladığı 4-0’lık seriyle farkı iyice açtı: 20-13. Sarı-Kırmızılı ekip, seti 25-17 alarak 1-0 öne geçti.

Dilara ve Rykhliuk etkiliydi

Siyah-Beyazlılar, 2. sette hızlı hücumlarda Dilara, köşelerden ise Rykhliuk ile etkili oldu. Galatasaray, 2. paslardan ve kısa toplardan sayı üretirken teknik molayı 12-10 önde tamamladı. Seti 25-17 alan Cim Bom, skoru 2-0’a getirdi. Beşiktaş, zaman zaman farkı eritse de öne geçmeyi başaramadı. Seti 25-20 alan Aslan, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Nurper Özbar, Koray Yılmazgil
GALATASARAY: Jack, Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler, Kosheleva (Busa Kayacan, Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, İlkin Aydın, Cansu Çetin, Seda Aslanyürek, Ruseva)
BEŞİKTAŞ: Zeynep Seda Uslu, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Rykhliuk, Marharyta, Tokarska (Pınar Eren, Simay Gazi, Biryukova, Şeyma Ercan, Ceylan Arısan, Tuğçe Ersan)
SETLER: 25-17, 25-17, 25-20
SÜRE: 76 dakika (26, 23, 27)




0 YORUM GİRİŞ YAP
(ÖZET) Konyaspor-Fenerbahçe maç sonucu: 1-1
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan cevabı
Beşiktaş'ta Negredo-Quaresma gerginliği sürüyor
Negredo'da son dakika!
Şenol Güneş'ten beINSports'a tepki!
Rıdvan Dilmen'e göre maçın kırılma anı! (Sivasspor-Beşiktaş)
ÖZET Sivasspor-Beşiktaş maç sonucu: 2-1
Ahmet Çakar: Cüneyt Çakır ''come to Beşiktaş!''
Beşiktaş'ın verilmeyen golü ofsayt mı? (Sivasspor-Beşiktaş)
Real Madrid-Barcelona maç sonucu: 0-3
Fatih Terim döneminde yapılan transferler
Vida resmen Beşiktaş'ta
Fenerbahçe'de Pastore planı
Beşiktaş'a Fellaini müjdesi!
Dünya Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'u konuşuyor!
Fatih Terim'in Galatasaray'daki ilk gününde önemli detay
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

17. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

  • Osmanlıspor FK
      -  
    Akhisar Bld.
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
GENİŞLET
5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
15 Atiker Konyaspor 17 15
16 Osmanlıspor FK 16 14
17 Gençlerbirliği 17 14
18 Kardemir Karabükspor 16 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »