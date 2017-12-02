Josep Berrocal: "Maça iyi başlamasak da çok iyi toparlandık"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında’e sahasında 79-72 mağlup olan’nin Başantrenörü, tüm oyunculardan skor katkısı alamadıkları için kaybettiklerini söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çıvgın, iki oyuncularının sayılarıyla maç kazanmaya çalıştıklarını savunarak, "Diğer oyuncuları da devreye sokmaya çalışıyoruz ama kolay olmuyor. Tüm oyunculardan skor katkısı alamadığımız için kaybettik. Çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Eskişehir Basket Başantrenörüise Demir İnşaat Büyükçekmece’nin maça daha iyi başladığını aktararak, şunları kaydetti: "İki maçı kaybederek buraya gelmiştik. Mağlubiyetten sonra takımın nasıl reaksiyon vereceğini merak ediyordum. Demir İnşaat Büyükçekmece’nin de en az bizim kadar galibiyete ihtiyacı vardı. Maça iyi başlamasak da çok iyi toparlandık. Çok fazla üç sayılık atış kaçırdık ama kenardan gelen oyunculardan katkı aldık. Kolay görünen bir galibiyet olabilir ama bizim için zor bir maçtı."