İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 75 - Darüşşafaka: 72

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında, konuk ettiği’yı 75-72 yendi.Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor 4. galibiyetini alırken, Darüşşafaka ise 4. mağlubiyetini yaşadı.Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası, Darüşşafaka’nın 12-9’luk üstünlüğüyle geçildi. Thompson ve Bircevic ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu 19-18 önde kapattı.İkinci çeyrekte Darüşşafaka’nın Cummings ile bulduğu basketlere Klobucar ve Buva’nın sayılarıyla karşılık veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 14. dakikada 30-26 önde geçti. Üst üste hücumlardan boş dönen ev sahibi takım karşısında Okben Ulubay ve Cummings’in kazandırdığı basketlerle oyuna ağırlığını koyan Darüşşafaka, 19. dakikada 6 sayılık fark elde etti: 36-42. Kalan bölümde ev sahibi ekip Buva ve Klobucar’ın kaydettiği basketlerle farkı azaltsa da Darüşşafaka Doğuş, soyunma odasına 42-40 üstün gitti.Üçüncü çeyreğin başında iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Darüşşafaka, Kartal Özmızrak ve Kidd’in peş peşe kazandırdığı 3 sayılık basketlerle 29. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 48-56. Konuk takım, final periyoduna 57-50 önde girdi.Karşılaşmanın son periyodu çekişmeli geçti. Darüşşafaka, Bell’in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayılarla 31. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 50-60. Uyguladığı etkili savunmayla Darüşşafaka’ya kolay sayı imkanı tanımayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Klobucar ile 3 sayı çizgisinin gerisinden, Buva ile de pota altından bulduğu sayılarla 37. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 66-67. Sert savunmasını sürdürerek rakibini top kaybına zorlayan ev sahibi takım, Buva’nın isabetli dış atışıyla 38. dakikada öne geçti: 71-69. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Buva’nın serbest atış çizgisinden attığı sayılarla bitime 11 saniye kala skoru 75-72 yaptı. Darüşşafaka Doğuş son hücumdan sayı bulamadı ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 75-72 galip ayrıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken14,12 sayıyla maçı tamamladılar.Darüşşafaka'da17 sayıyla takımın en skorer ismi olurken13,11 sayıyla maçı tamamladılar.