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İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 75 - Darüşşafaka: 72

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Darüşşafaka’yı 75-72 yendi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 75 - Darüşşafaka: 72
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Darüşşafaka’yı 75-72 yendi.

Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor 4. galibiyetini alırken, Darüşşafaka ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası, Darüşşafaka’nın 12-9’luk üstünlüğüyle geçildi. Thompson ve Bircevic ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu 19-18 önde kapattı.

İkinci çeyrekte Darüşşafaka’nın Cummings ile bulduğu basketlere Klobucar ve Buva’nın sayılarıyla karşılık veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 14. dakikada 30-26 önde geçti. Üst üste hücumlardan boş dönen ev sahibi takım karşısında Okben Ulubay ve Cummings’in kazandırdığı basketlerle oyuna ağırlığını koyan Darüşşafaka, 19. dakikada 6 sayılık fark elde etti: 36-42. Kalan bölümde ev sahibi ekip Buva ve Klobucar’ın kaydettiği basketlerle farkı azaltsa da Darüşşafaka Doğuş, soyunma odasına 42-40 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Darüşşafaka, Kartal Özmızrak ve Kidd’in peş peşe kazandırdığı 3 sayılık basketlerle 29. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 48-56. Konuk takım, final periyoduna 57-50 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyodu çekişmeli geçti. Darüşşafaka, Bell’in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayılarla 31. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 50-60. Uyguladığı etkili savunmayla Darüşşafaka’ya kolay sayı imkanı tanımayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Klobucar ile 3 sayı çizgisinin gerisinden, Buva ile de pota altından bulduğu sayılarla 37. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 66-67. Sert savunmasını sürdürerek rakibini top kaybına zorlayan ev sahibi takım, Buva’nın isabetli dış atışıyla 38. dakikada öne geçti: 71-69. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Buva’nın serbest atış çizgisinden attığı sayılarla bitime 11 saniye kala skoru 75-72 yaptı. Darüşşafaka Doğuş son hücumdan sayı bulamadı ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 75-72 galip ayrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Ivan Buva 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Jaka Klobucar 14, Buckner 12 sayıyla maçı tamamladılar. 

Darüşşafaka'da Kidd 17 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Cummings 13, Kartal Özmızrak 11 sayıyla maçı tamamladılar. 




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