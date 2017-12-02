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Galatasaray ve Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

İtalyan basını, Milan'ın milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu satmak istediğini yazdı. Corriere dello Sport'un haberine göre Çalhanoğlu'yla ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray ve Fenerbahçe de var.

02 Aralık 2017, Cumartesi 13:05

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Galatasaray ve Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor
İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport gazetesi Milan'ın milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'yu satmak istediğini yazdı.

Geçtiğimiz yaz Bayer Leverkusen'den 22 milyon euro karşılığına Milano ekibinin yolunu tutan Çalhanoğlu'nun çıktığı 19 maçtaki 2 gol 6 asistlik performansının rağmen beklentileri karşılamadığını iddia eden gazete, milli oyuncuya talip olan kulüpler arasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de olduğunu öne sürdü.

Milan'ın Çalhanoğlu'nun satışı için kapıyı 24 milyon euro'dan açması ise yıldız futbolcunun Türkiye'ye transferini zora sokuyor.
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      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

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