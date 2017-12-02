EuroLeague'de CSKA Moskova liderliğini sürdürdü

Turkish Airlines EuroLeague'de 10. hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova
liderliğini sürdürdü. Sezonun formda ekiplerinden CSKA Moskova, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa’yı 92-78 yenerek 8. galibiyetini aldı ve averajla liderliğini devam ettirdi.
Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş
, deplasmanda İspanya’nın Baskonia takımını 83-69 yenerek 3’ü üst üste olmak üzere 7. galibiyetini elde etti ve averajla 3. sıradaki yerini korudu.
Bu sezon organizasyonda istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes
, sahasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan’ı 73-68 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı ve averajla 13. sıraya yükseldi.
Turkish Airlines EuroLeague'de 11. hafta maçları 7-8 Aralık’ta oynanacak.
Sonuçlar:
Khimki Moskova (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya): 82-73
Anadolu Efes-AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 73-68
Maccabi FOX Tel Aviv (İsrail) - Zalgiris Kaunas (Litvanya): 81-74
Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş: 69-83
Valencia Basket (İspanya) - Olympiacos (Yunanistan): 64-72
CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya): 92-78
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Unicaja Malaga (İspanya): 82-71
Real Madrid (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 83-87
Puan durumu
1- CSKA Moskova 8 2 878 767 111 18
2- Olympiakos 8 2 747 708 39 18
3- Fenerbahçe Doğuş 7 3 767 705 62 17
4- Panathinaikos Superfoods 7 3 790 774 16 17
5- Maccabi FOX 6 4 780 770 10 16
6- Khimki 6 4 780 801 -21 16
7- Real Madrid 5 5 847 806 41 15
8- Zalgiris 5 5 801 812 -11 15
9- Brose Bamberg 5 5 746 794 -48 15
10- Barcelona Lassa 4 6 824 774 50 14
11- Baskonia 4 6 798 798 0 14
12- Valencia 3 7 743 753 -10 13
13- Anadolu Efes 3 7 787 822 -35 13
14- AX Armani Exchange Olimpia Milan 3 7 760 815 -55 13
15- Kızılyıldız MTS 3 7 751 821 -70 13
16- Unicaja Malaga 3 7 710 789 -79 13