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EuroLeague'de CSKA Moskova liderliğini sürdürdü

Turkish Airlines EuroLeague'de 10. maçlar sona erdi. CSKA Moskova, liderliğini sürdürürken temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, 3'ü üst üste olmak üzere 7. galibiyetini alarak 3. sıradaki yerini korudu.

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EuroLeague'de CSKA Moskova liderliğini sürdürdü
Turkish Airlines EuroLeague'de 10. hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü. Sezonun formda ekiplerinden CSKA Moskova, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa’yı 92-78 yenerek 8. galibiyetini aldı ve averajla liderliğini devam ettirdi.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İspanya’nın Baskonia takımını 83-69 yenerek 3’ü üst üste olmak üzere 7. galibiyetini elde etti ve averajla 3. sıradaki yerini korudu.

Bu sezon organizasyonda istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, sahasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan’ı 73-68 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı ve averajla 13. sıraya yükseldi.

Turkish Airlines EuroLeague'de 11. hafta maçları 7-8 Aralık’ta oynanacak.

Sonuçlar:

Khimki Moskova (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya): 82-73

Anadolu Efes-AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 73-68

Maccabi FOX Tel Aviv (İsrail) - Zalgiris Kaunas (Litvanya): 81-74

Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş: 69-83

Valencia Basket (İspanya) - Olympiacos (Yunanistan): 64-72

CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya): 92-78

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Unicaja Malaga (İspanya): 82-71

Real Madrid (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 83-87

Puan durumu

1- CSKA Moskova 8 2 878 767 111 18
2- Olympiakos 8 2 747 708 39 18
3- Fenerbahçe Doğuş 7 3 767 705 62 17
4- Panathinaikos Superfoods 7 3 790 774 16 17
5- Maccabi FOX 6 4 780 770 10 16
6- Khimki 6 4 780 801 -21 16
7- Real Madrid 5 5 847 806 41 15
8- Zalgiris 5 5 801 812 -11 15
9- Brose Bamberg 5 5 746 794 -48 15
10- Barcelona Lassa 4 6 824 774 50 14
11- Baskonia 4 6 798 798 0 14
12- Valencia 3 7 743 753 -10 13
13- Anadolu Efes 3 7 787 822 -35 13
14- AX Armani Exchange Olimpia Milan 3 7 760 815 -55 13
15- Kızılyıldız MTS 3 7 751 821 -70 13
16- Unicaja Malaga 3 7 710 789 -79 13
 




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      -  
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      -  
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03 Aralık 2017 Pazar

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1 Galatasaray 13 29
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8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
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12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
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