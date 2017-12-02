EuroLeague'de CSKA Moskova liderliğini sürdürdü

Turkish Airlines EuroLeague'de 10. hafta maçlarının ardından Rus ekibiliderliğini sürdürdü. Sezonun formda ekiplerinden CSKA Moskova, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa’yı 92-78 yenerek 8. galibiyetini aldı ve averajla liderliğini devam ettirdi.Son şampiyon, deplasmanda İspanya’nın Baskonia takımını 83-69 yenerek 3’ü üst üste olmak üzere 7. galibiyetini elde etti ve averajla 3. sıradaki yerini korudu.Bu sezon organizasyonda istediği sonuçları alamayan, sahasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan’ı 73-68 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı ve averajla 13. sıraya yükseldi.Turkish Airlines EuroLeague'de 11. hafta maçları 7-8 Aralık’ta oynanacak.Khimki Moskova (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya): 82-73Anadolu Efes-AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 73-68Maccabi FOX Tel Aviv (İsrail) - Zalgiris Kaunas (Litvanya): 81-74Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş: 69-83Valencia Basket (İspanya) - Olympiacos (Yunanistan): 64-72CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya): 92-78Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Unicaja Malaga (İspanya): 82-71Real Madrid (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 83-871- CSKA Moskova 8 2 878 767 111 182- Olympiakos 8 2 747 708 39 184- Panathinaikos Superfoods 7 3 790 774 16 175- Maccabi FOX 6 4 780 770 10 166- Khimki 6 4 780 801 -21 167- Real Madrid 5 5 847 806 41 158- Zalgiris 5 5 801 812 -11 159- Brose Bamberg 5 5 746 794 -48 1510- Barcelona Lassa 4 6 824 774 50 1411- Baskonia 4 6 798 798 0 1412- Valencia 3 7 743 753 -10 1314- AX Armani Exchange Olimpia Milan 3 7 760 815 -55 1315- Kızılyıldız MTS 3 7 751 821 -70 1316- Unicaja Malaga 3 7 710 789 -79 13