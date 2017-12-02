Dursun Özbek'ten flaş karar!

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Beşiktaş-Galatasaray hangi kanalda saat kaçta? (İlk 11'ler belli oldu)

Kulübü Başkanı'ta oynanacakderbisini tribünden takip etmeyecek.Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman dün yapmış olduğu açıklamada,Yönetim Kurulu'nun iyi bir şekilde ağırlanacağını ve maç öncesinde beraber yemek yiyeceklerini belirtmişti.Ancak Galatasaray yönetimi stada gelirken'in aralarında yer almadığı görüldü.