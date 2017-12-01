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Galatasaray'ın eski başkanından flaş sözler: Kesinlikle favori Beşiktaş!

Igor Tudor yönetiminde şu ana kadar derbilerde başarılı görünmeyen Galatasaray’ın yarın Vodafone Park’ta ortaya koyacağı performans merak konusu olurken, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanları bu kritik viraj öncesi düşüncelerini açıkladı. Açıkçası 3 efsane başkan çarpıcı yorumlar yaptı.

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Galatasaray'ın eski başkanından flaş sözler: Kesinlikle favori Beşiktaş!
Süper Lig’de hafta sonunda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi zirve yarışına adeta yön verecek... Ev sahibi Beşiktaş’ın sahadan galip ayrılması birçok takımın şampiyonluğa ortak olması anlamına gelecek... Ancak lider Galatasaray üç puanı cebine koyarsa büyük bir avantajı ele geçirecek, koltuğunu iyice sağlama bağlayacak.

Bu maç öncesinde Galatasaray'ın 3 efsane başkanı flaş yorumlarda bulundular. İşte o yorumlar...
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FARUK SÜREN

Her zaman gönlümden galibiyet geçer. Realist olmak lazım. Saha ve seyirci avantajı Beşiktaş’ta. İyi bir takımlar. Şampiyonlar Ligi’nde iyi oynuyorlar. Ligde iyi olmamaları ölçü değil. Galatasaray için çok ciddi bir rakipler. Galatasaray ferdi olarak iyi ama teknik heyet bakımından zayıf. Kesin olarak Beşiktaş’ı favori görüyorum. Tudor’u ben başkan olsam asla almam. Teknik direktörlük vasıflarını yeterli bulmuyorum. Dursun Başkan’ın başka alternatifi yok. Sezon içerisinde birini bulup getirmek kolay değil. Tudor’un eksiklerini tamamlayacak bir organizasyon yapmak lazım öyleyse. Bunu Ayhan Akman yapabilirdi, yapmıyor. Akman, Tudor’dan iyi görüyor ama nedense işe karışmıyor.
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DUYGUN YARSUVAT

Gönlümden geçen elbette bir Galatasaraylı olarak maçı almak. Ancak derbilerin ne olacağı belli olmaz. Büyük laf söylemek istemem. Yaşayıp göreceğiz.
 
İki büyük camia sonuçta. Maça gideceğim. Tudor yeni bir şey denemeye çalışıyor. Oraya gelmişse bu imkanı tanımak lazım. Çok ileri giderse tedbirleri almak gerekir. Onun da kızmaması lazım. Karşınızdakinin zekasıyla alay edemezsiniz. Oynadığınız oyuna göre rakipler panzehir hazırlıyorlar. Satranç oyunu gibi. Başarılı olur veya olamaz. Bir Galatasaraylı olarak mağlup olursam çok üzülmem. Tudor kazansa da kaybetse de tartışılmaya devam eder. Çünkü başka malzeme de yok. 
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ALP YALMAN

Ben Galatasaraylıyım ve takımımın kazanmasını istiyorum. İnşallah bizim istediğimiz gibi neticelenir. Bana göre Galatasaray favori. Benim için Galatasaray sahaya çıktığı her maçta favoridir. Derbiyi de kazanalım, şampiyon da olalım. İkisi birbirine mani değil.

Kaynak: Skorer
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2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
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1 Galatasaray 13 29
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