Metin Diyadin: Alanya'ya tur atlamak için gideceğiz

Diyadin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısına rotasyonlu kadro ile çıktıklarını söyledi.Evlerinde oynamalarından dolayı maça önde basma arzusuyla başladıklarını belirten Diyadin, şöyle konuştu:"İlk 30 dakikada bunu çok iyi yaptık. 3-0 da öne geçtik. Biraz tecrübe eksikliğinin yanı sıra 4’üncü, 5’inci gole gitme arzusundayken kalemizde goller gördük. İkinci yarı daha dengeli, biraz daha topa sahip olarak oyun oynadık. Neticede 4-2’lik bir galibiyet aldık. Alanya’ya ikinci maça tur atlamak için gideceğiz."AA