Jelena Karluesa tehdit ve şantajlara boyun eğmedi

Beşiktaşlı Tosic'in ünlü pop şarkıcısı eşi Jelena Karluesa, Twitter'dan paylaştığı bir mesajda kendisine şantaj yapan ve tehdit eden gazetecilere dava açtığını açıkladı.Önündeki beş ayrı dava dilekçesini imzalarken fotoğraf çeken ve çektiği fotoğrafı kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşan Karluesa, "Beni tehdit eden ve şantaj yapan gazetecilere karşı 5 ceza davası açtım." dedi.