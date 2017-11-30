Fabri: Ronaldo'nun gelmesini isterim

İspanya'nın AS gazetesine konuşan ve İstanbul'daki yaşamı hakkında önemli açıklamalarda bulunan'de hiçbir zaman terör tehdidi hissetmediğini ve korkmadığını vurguladı.İspanyol eldiven, "Eşim ve ben mutluyuz. Dürüstçe söylemem gerekirse Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmak beni yaralar. Çünkü İstanbul'a ve insanlarına çok alıştık" dedi. T akımın yıldızı ve taraftarın en çok sevdiği isminolduğunu belirten Fabri,'nun'a gelmesini çok isterim.'ye onu birkaç kez daha aramasını söyleyelim" ifadelerini kullandı.(Sabah)