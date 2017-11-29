  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Trabzonspor basketbol takımında ‘ödeme krizi’ çözüldü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8’inci haftasında yarın deplasmanda Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da oyuncuların, ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle uçak biletlerini iptal etmeleri üzerine yapılan görüşmeler neticesinde sorunun çözüldüğü, kafilenin İzmir’e hareket ettiği belirtildi.

  • - A
  • + A
Trabzonspor basketbol takımında ‘ödeme krizi’ çözüldü
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8’inci haftasında yarın deplasmanda Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da oyuncuların, ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle uçak biletlerini iptal etmeleri üzerine yapılan görüşmeler neticesinde sorunun çözüldüğü, kafilenin İzmir’e hareket ettiği belirtildi.

Bordo-mavili takımın oyuncularıyla bugün yapılan görüşmeler neticesinde uzlaşma sağlandığı, bunun üzerine de kafilenin tam kadro 20.35’te Trabzon Havalimanı’ndan İzmir’e hareket ettiği öğrenildi. Yaşanan gelişmeler üzerine kulübün resmi internet sitesinden açıklamalarda bulunan başkan Abiş Hopikoğlu, “Çoğunuzun iyi bildiği gibi Trabzon'la olan tek ve gerçek bağım Trabzonspor'a olan hastalık derecesindeki sevdamdır. Yıllardır da bu sevdam için her türlü mücadelede hep Trabzonspor sevdalıların yanında oldum. Sahip olduğum her platformda her imkanı Trabzonspor lehine sonuna kadar kullanmaya gayret gösterdim. Son 5 yıldır da Trabzonspor Basketbol'da şerefle başkanlık yapıyorum. Az imkanlarla da olsa bu alanda da bana inanan bir avuç arkadaşımla beraber iddiamızı sürdürmeye çalışıyorum. İşte bugün de size bu mektubu yazdıran duygularımın oluştuğu gelişmeler oldu ve bunu Trabzonspor sevdalıları ile paylaşmak istiyorum. Bu cümlelerimin muhatabı sadece aziz günde aziz Trabzonspor sevdalılarıdır. Kişisel hesapla bu işe soyunanlar, nüfusunda Trabzon yazdığı için kendini mecbur hissedenler, Trabzonspor'u ekmek kapısı görüp bir telefona, üç kuruşa kalemini satan sahte gazeteciler, maç ve kongrelerde protokol tribünlerini dolduran şekilciler ve her türlü siyasetin üstünde olan camiamızı üç günlük siyasi hesabına alet etmek isteyenler art niyetli tüm siyasiler bu sözlerimizi asla üstlerine almasınlar. Onlara söyleyecek sözümde yok, onların bu sevda da dikkate alacağım bir yanları da yok” dedi.

“Ekonomik anlamda zor süreçten geçiyoruz”

Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiklerini anlatan Başkan Hopikoğlu, şöyle devam etti: “Bugün basına da yansıdığı gibi ekonomik sıkıntılar yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz. Ve biliyorum ki böyle büyük bir camiada değerlerinden uzaklaşan insanımızın umursamazlığı hepimizi yaraladı. Camiamızın adının böyle bir sıkıntıyla anılmasının bende yarattığı üzüntüyü sizlere anlatamam. Ama sezon başından beri elimden gelen tüm imkanları kullandım, sponsor bulunana kadar cebinden bu kulübe 5 milyon lira civarında bir katkıda bulunarak eylem ve söylemde çelişkiye mahal vermedim. Bugün de oluşan bu sıkıntıyı halletmek için her şeyi yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Fakat son bir haftadır gördüğüm tablo sevdamın ve hayalimin içindeki tablo ile maalesef aynı değil. Tüm samimi çabalarıma rağmen durumu iyi olan hiç bir işadamınızdan olumlu yanıt alamadım. Biliyorum ki başkaları gibi bir yerlerden bir rica telefonu açtırma peşinde olsaydım bu cevapların çoğu olumlu olabilirdi. İşte tam bu noktada siz gerçek sevdalılara şu sözü veriyorum: Ben bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu camiayı asla ama asla birilerine kullandırtma aracı olmayacağım ve asla siz gerçek taraftar dışında hiç bir kimseden medet ummayacağım, hiç kimseye de boyun eğmeyeceğim. Çok şükür bugünü atlattık. Halen basketbola ve bizlere inanan insanlar ve yöneticiler de varmış. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum.”

“Şampiyonluk diliyorum”

En büyük teşekkürü gerçek Trabzonspor sevdalılarına ettiğini söyleyen başkan Hopikoğlu, “Sabahtan beri arayıp harçlığını yollamak isteyen, hesap numarası aç başkanım biz toplarız diyen, kocaman yürekli sevdasını paraya satmamış yürekli insanlara minnettarım. Bu armaya sevdalanmama bir Erzurumlu kardeşiniz olarak pişman olmamam için güzel nedenlerin olduğunu hatırlattığınız için, benim bu sevda da yalnız olmadığımı hissettirdiğiniz için, kocaman teşekkürler ediyorum. Ve tüm samimiyetimle biliniz ki; işler bir gün boyumu aşar ve halledemez duruma gelirsem sadece sizlerden yardım isteyeceğimin sözünü veriyorum. Armamım sevdamın peşinden İzmir’e gidiyorum. İnşallah maçı alıp geleceğiz ve alçaklara en güzel cevabı vereceğiz. Hepinizin kandilini kutlar, inandığımız bu yolda Rabbimden bizlere şampiyonluk nasip etmesini dilerim” ifadelerini kullandı.




0 YORUM GİRİŞ YAP
Fenerbahçe için geldi! Aslan oluyor...
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi maç saatlerinde değişiklik!
Eljif Elmas kiralık gidebilir
Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i...
Muslera, Fabri'ye fark attı: 39-15!
Daley Blind için Advocaat'tan onay
Türkiye'deki ve dünyadaki en farklı skorlar
Trabzonspor, Abdülkadir için Valencia ile pazarlıkta
Güldür Güldür'de Beşiktaş rüzgarı!
Büyük maçların adamları
Veli Kavlak: 14 Ocak’ta sahalara döneceğim
Baroni'li Gremio, 3. kez Libertodores şampiyonu!
Erman Toroğlu: Fatih Terim haklı
Denizli'de şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçeli futbolcular şu an ne yapıyor?
Türk sporunun önemli isimleri bir araya geldi
Nesine.com'dan 33 İphone X hediye
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

14. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »