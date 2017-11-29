Mauricio İsla 11’e dönüyor

Şilili yıldız, 4 Kasım’daki Osmanlı maçında sakatlanmıştı. Sivas ve Antalya karşısında forma giyemeyen İsla, oynayacak duruma geldi.Aykut Kocaman’ın sezon boyunca formundan en çok memnun kaldığı isimlerin başında gelen 29 yaşındaki sağ beki, pazar günkü Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11’de oynaması bekleniyor. Son iki maçta iyi bir futbol sergileyen Şener ise yeniden kulübeye dönecek.