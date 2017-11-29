Marina Maljkovic: "Bu sonuç kabul edilir değil"

, EuroLeague Women A Grubu'ndaki altıncı maçında Rusya’nıntakımına deplasmanda 102-45 mağlup olurken koçvekarşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.Galatasaray'ın resmi sitesinde yer alan açıklamalarda koç Marina Maljkovic,“Bugün buraya eksik geldik ve maçı kaybettik. Bu şekilde olması kabul edilir değil. Işıl ve Quigley’den eksik oynamak bizi çok etkiliyor. Bugün sahada genç oyuncular çok fazla süre aldı. EuroLeague’deki ilk senelerinde onlara bu süreleri verdik. Işıl ve Quigley’nin katılımıyla her şey yoluna girecektir.” ifadelerini kullandı.Meltem Yıldızhan ise “Gerçekten çok üzücü bir mağlubiyet oldu. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık. Bu yüzden çok üzgünüm.” dedi.