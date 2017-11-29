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Galatasaray Odeabank: 106 - Yeşilgiresun Belediyespor: 84

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında Yeşilgiresun Belediyespor’u 106-84 yendi.

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Galatasaray Odeabank: 106 - Yeşilgiresun Belediyespor: 84
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında Yeşilgiresun Belediyespor’u 106-84 yendi.

Bu sonucun ardından Galatasaray Odeabank ligdeki 4. galibiyetini alırken, Yeşilgiresun Belediyespor, 5. kez mağlup oldu.

Yüksek tempoda başlayan maçta, Hopson ve Hardy ile üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Galatasaray Odeabank, 5. dakikayı 14-9 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 30-23 üstün tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna savunmada ve hücumda iyi başlayan ev sahibi ekip, Hendrix, Emir Preldzic ve Göksenin Köksal’ın kaydettiği basketlerle 15. dakikada farkı 17’ye çıkardı: 42-25. Yeşilgiresun Belediyespor, James ile farkı eritmeye çalışsa da sarı-kırmızılılar, Emir Preldzic ve Hardy’in sayılarıyla devre arasına da 58-40 önde girdi.

Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Rakibinin yaptığı top kayıplarını iyi değerlendirerek, Summers ve Göksenin Köksal ile isabetler bulan Galatasaray Odeabank, 28. dakikada 71-58’lik skorla üstünlüğünü devam ettirdi. Kalan bölümde iyi savunma yaparak rakibine fazla sayı şansı tanımayan ev sahibi ekip, final periyoduna 81-59 üstün gitti.

Son çeyrekte de etkili oyununu devam ettiren ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, salondan 22 sayı farkla 106-84 galip ayrıldı.

Galatasaray Odeabank’ta Hardy 16, Hendrix 15, Emir Preldzic ise 14 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Yeşilgiresun Belediyespor’da ise Rashad James’in 23 sayısı mağlubiyeti engelleyemezken Kenny Boynton da maçı 19 sayıyla tamamladı. 
 




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