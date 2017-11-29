Anadolu Efes, sahasında hiç kaybetmediği AX Milan'ı konuk ediyor

, Turkish Airlines Euroleague’deki onuncu maçında’ı ağırlayacak.Bugüne kadar rakibiyle Euroleague’de oynadığı on bir iç saha maçını da kazanan Anadolu Efes’in hedefi, namağlup unvanını korumak olacak.Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague’de yirmi iki kez karşılaştığı rakibini bu maçta yenmesi halinde toplamda on yedinci galibiyetini almış olacak.Yeni transfer, bu maçta sahaya çıkması halinde hem Sinan Erdem Spor Salonu’nda Anadolu Efes formasını ilk kez giyecek hem de eski takımı AX Armani Exchange Olimpia Milan’a karşı oynamış olacak.Ayrıca bu maçınveiçin de özel önemi olacak. Doğuş Balbay, bu karşılaşmada 8 asist yapması halinde Euroleague kariyerinde toplamda yüz asiste ulaşacak.Bryant Dunston ise 4 top çalması halinde Euroleague kariyerinde toplamda yüz kez top çalmış olacak.