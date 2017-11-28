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"Lucescu ağabeyleri sever"

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi takımlarda top koşturan, TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor’un teknik direktörü Mehmet Yozgatlı, kariyerinde birçok teknik direktörle çalıştığını, hepsinin farklı özellikleri olduğunu söyledi.

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"Lucescu ağabeyleri sever"
Yozgatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce iki takımda yardımcı antrenör olarak çalıştığını ancak ilk defa bir takımda teknik direktör olarak göreve başladığını belirtti.

Teknik direktör olarak ilk hedefinin "Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor’u iyi bir yere getirebilmek" olduğunu ifade eden Yozgatlı, daha sonra üst liglerde görev yapmak istediğini dile getirdi.

Kariyerinde çok farklı hocalarla çalıştığını aktaran Mehmet Yozgatlı, "Fatih Terim, Daum, Zico, Lucescu, Löw gibi daha sayamayacağım hocalarla çalıştım. Hepsinin farklı özellikleri vardı. Fatih Terim babacandır. Daum biraz soğuktur ama disiplinlidir. Lucescu ağabeyleri sever. Zico için taktik önemli değildir iyi bir ağabeydir. İyi bir hoca olmak istiyorsanız hepsinden bir şeyler koymak lazım." şeklinde konuştu.

Yozgatlı, Türkiye’de teknik direktörlük anlamında Fatih Terim ile başlayan jenerasyonun her geçen yıl artarak devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Futbol oynayanların teknik direktör olarak futbola katkıda bulunmaları ve genç oyuncu yetiştirmeleri gerekiyor. Futbol oynayanların teknik direktör olarak görev almaları takımlar için daha avantajlıdır. Çünkü sahanın ve çimin kokusunu, taraftarın durumunu iyi bilirler. Tabii futbol oynamayanlar da teknik direktör olabilir ama futbol oynayanların daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim."

Uzun yıllar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş takımlarda forma giyme mutluluğuna ulaştığını da hatırlatan Yozgatlı, 3 takımın da kendisindeki yerinin ayrı olduğunu dile getirdi.
Türkiye’nin futbolda Almanya gibi gençleri yetiştirip kendi sistemini oluşturması gerektiğini aktaran genç teknik direktör, A Milli Takımı’nın ise bir an önce toparlanacağına inandığını sözlerine ekledi.

AA




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