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Adana Demirspor'a son golü Aykut Kocaman attı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Adana Demirspor'la oynayacak olan Fenerbahçe, rakibiyle en son 26 Şubat 1995 yılında karşılaştı. Sarı-lacivertliler o maçı 1-0 kazanırken, golü de şimdiki teknik direktör Aykut Kocaman kaydetmişti.

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Adana Demirspor'a son golü Aykut Kocaman attı!
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibiyle 22 yıl aradan sonra mücadele edecek. Rakibiyle bugüne kadar 35 kez karşılaşan Fenerbahçe, bu maçlarda 21 defa galibiyete uzanmayı başardı. 10 mücadelede eşitlik bozulmazken, Adana Demirspor da 4 kez galip geldi. İki takım arasında oynanan son 10 maçta ise beraberlik çıkmadı. Fenerbahçe, rakibini son 8 mücadelede de yenmeyi başardı. Fenerbahçe'nin sahasında oynanan maçlarda Adana Demirspor'un 1 galibiyeti bulunuyor. 4 maç berabere tamamlanırken, sarı-lacivertli ise ekip 12 kez kazanmayı başardı.

Kupada 1 kez karşılaştılar

İki takım arasında oynanan 35 maçın 34'ü lig mücadelesi olurken, iki ekip kupada sadece 1 kez karşılaştı. 1962-63 sezonunda Adana'da oynanan kupa karşılaşmasında Fenerbahçe, Yüksel ve Lefter'in golleriyle 2-1 kazanmıştı. 1994-95 sezonunda oynanan maçlarda Fenerbahçe rakibini her 2 mücadelede de yenerken, Adana Demirspor o sezon küme düştü ve o günden bu yana Süper Lig'e yükselemedi. İki takım arasındaki son maç Adana'da oynandı. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerin golü, şu anda takımın teknik direktörlüğünü yapan Aykut Kocaman'dan geldi. Yarın Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Mücadele 20.30'da başlayacak.

İHA




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25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
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  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
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    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
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27 Kasım 2017 Pazartesi

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