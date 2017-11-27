Kayserispor-Başakşehir maçında gerilim arttı!

İlişkili Haber

Kayserispor-Başakşehir (CANLI)

'in 13. hafta kapanış mücadelesindekendi sahasında'i ağırladı. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta'un golü sonrası tansiyon bir anda arttı.38. dakikada gelen gol sonrası Kayserisporlu futbolcular gol öncesinde faul olduğu yönünde hakeme itirazlarda bulundu. İtirazların ardından Deniz Türüç ve Tiago Lopes sarı kart gördüler.'da teknik direktörda çıldırdı. Rumen teknik adamın maçın hakemine yönelik büyük tepkisi vardı. Umut Bulut ise takım arkadaşlarını hakemin etrafından uzaklaştırmaya çalıştı.Hızını alamayan Rumen teknik adam bu kezteknik direktörü ABdullah Avcı ile sözlü bir şekilde tartışmaya başladı. Sumudica'yı sakinleştirmek hiç kolay olmadı.