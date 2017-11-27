Adana Demirspor’da Fenerbahçe mesaisi

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 29 Kasım Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.Aytaç Durak Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda yeni teknik direktör Timuçin Bayazit, ilk kez takımla antrenmana çıktı.Bayazit, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün attığı imza sonrası takımla tanıştığını belirtti.Hafta ortasında çok önemli bir kupa maçına çıkacaklarını, devamında da sıkışık programda ligde yine önemli bir maç yapacaklarını anlatan Bayazıt, bu dönemi en iyi şekilde atlatmak istediklerini ifade etti.Kupada Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Timuçin Bayazit, şunları kaydetti:"Fenerbahçe, Süper Lig’in en iddialı, büyük takımlarından biri. Kupa maçları farklı reaksiyonlar verilen maçlar olabiliyor. Bunun defalarca örneğini gördük. Biz çıkacağız sadece kendi oyun sistemimizle, kendi futbolumuzla ve kendi mücadelemizle sonuç almaya çalışacağız. Tabii ki onların başka amaçları olabilir, kupayı kazanmak isteyebilirler ama biz de Adana Demirspor olarak o sahada yer alacağız. Bakalım maç sonu neler getirip neler götürecek"Antrenmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.Mavi-lacivertliler, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.