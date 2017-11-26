Alper Potuk isyan etti: Çok kötü denilen Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki futbolcusu Alper Potuk, Antalyaspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.Potuk, şunları söyledi:"Bizim açımızdan çok önemli bir maç. Çok iyi hazırlandık, takım arkadaşlarım maçın öneminin farkında. Çok kötü denilen Fenerbahçe bugün kazanır, haftaya da kazanırsa nerede olur herkes görecek."