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Denizlispor-Balıkesirspor maç sonucu: 0-2

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Denizlispor evinde, son 3 maçını kazanamayan Balıkesirspor Baltok'a 2-0 mağlup oldu. Konuk takım 10'uncu dakikada Abdulkadir ve 45'inci dakikada Sedat'ın golleriyle 3 puana uzandı. Bu sonuçla 11 punda kalan Denizlispor düşme potasından kurtulamazken, 18 puana yükselen Balıkesir ekibi ise Play-Off potasına adını yazdırdı.

27 Kasım 2017, Pazartesi 20:53

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Denizlispor-Balıkesirspor maç sonucu: 0-2
TFF 1. Lig’in 13. haftasında Denizlispor, sahasında Balıkesirspor Baltok’a 2-0 yenildi.

10'uncu dakikada Balıkesirspor öne geçti. Nizamettin'in ceza sahasına gönderdiği pasla buluşan Abdülkadir, kaleci Asil'in bacak arasından topu ağlara gönderdi: 0-1

12'nci dakikada sağ kanattan Kappel'in ortasında Ziya'nın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

25'inci dakikada Abdülkadir ile ver kaç yapan Sedat'ın, ceza sahası içi sol çaprazından yerden vuruşu, kale direğinin dibinden auta gitti.

35'inci dakikada Kappel'in ortasında sağ kanatta topla buluşan Ziya'nın şutunu kaleci Vukovic güçlükle çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45'inci dakikada Balıkesirspor farkı 2'ye çıkaran golü attı. Hızlı gelişen Balıkesirspor Baltok atağında, topu taşıyan Aissaiti, ceza sahasına koşu yapan Sedat'ın önüne bıraktı. Sedat sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 0-2.

İlk yarı 2-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada gelişen Denizlispor atağında, Anıl'ın pasıyla topla buluşan Yasin ceza sahasına girerken vurdu, top yandan auta gitti.

52'nci dakikada Denizlispor'da bu kez boş durumdaki Taşkın'ın kötü vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

80'inci dakikada sağ kanattan Ziya'nın ortasında Taşkın'ın kafa vuruşu auta gitti.

86'ncı dakikada sol kanattan ilerleyen Aissaiti oyunun yönünü ters kanada çevirdi. Sağ kanatta topla buluşan Mehmet'in şutunda kaleciyi geçen topu savunma uzaklaştırdı.

Denizlispor'un son dakikalardaki atakları sonuç  getirmeyince Balıkesirspor Baltok, 3 puanla evine döndü: 0-2

Denizlispor: 0 - Balıkesirspor Baltok: 2
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük, Ömer Tevfik Özkoç, Furkan Ürün
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Veli Acar (Dk. 19 Alperen Yazıcı), Ziya Alkurt, Yasin Ozan (Dk. 63 Hüseyin Atakan Üner), Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Anıl Taşdemir (Dk. 81 Sankoh), Cenk Güvenç, Barış Örücü
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90 Cüneyt Köz), Abdulkadir Özgen, Aissati, Sedat Şahintürk (Dk. 69 Furkan Çil), Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Otoo (Dk. 83 Mehmet Boztepe), Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Goller: Dk. 10 Abdulkadir Özgen, Dk. 45 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 6 Veli Acar, Dk. 38 Ziya Alkurt, Dk. 57 Ömer Alp Kulga (Denizlispor), Dk. 87 Glumac (Balıkesirspor Baltok)
 




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