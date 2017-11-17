Elaziz Belediyespor- Osmaniyespor maç sonucu: 1-0

TFF 3. Lig 3. Grup’un 14. haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında ağırladığı Osmaniyespor’u 1-0 mağlup etti.MAÇTAN DAKİKALAR:45'inci dakikada gelişen Osmaniyespor atağında Emre Aktaş'ın karşı karşıya pozisyonda şutu az farkla dışarı çıktı.İlk yarı 0-0 sona erdi.76'ıncı dakikada Volkan Serim, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi çalımlayıp vurmayı denedi ancak açısını kaybedince takımını da bir golden etti.77'inci dakikada, Volkan Serim ile sol kanattan devam atakta bu futbolcunun ceza sahasına yaptığı ortayı iyi takip eden Muhammet'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.79'uncu dakikada Osmaniyespor atağında Salih'in sağ kanattan ortasına Rıdvan kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.89'uncu dakikada gelişen Elaziz Belediyespor atağında Volkan Çekiç'in sağ kanattan ortasına Okan ayak koydu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0Karşılaşmada başka gol olmadı Elaziz Belediyespor ,Osmaniyespor'u 1-0 mağlup etti.Stat: Elazığ AtatürkHakemler: Feridun Daldaş (xx), Ersin İşsever (xx), Hasan Cebeci (xx)Ogün (xx), Abdulsamed (xx) (Dk.86 Okan xxx), İsmail (xx), Abdullah ( xx), Volkan ( xx), Nihat (x) (Dk.60 Emre x), Çağlayan (xx), Fahri (xx) , Doğancan (xx), Muhammet (xx) (Dk.77 Ekrem x), Volkan Serim (xx)Ahmet (xx), Kadir (xx), Rıdvan (xx) (Dk.82 Selim x), Emrah (xx), Emre Aktaş (xx) (Dk. 70 Sergen x), İlyas (xx), Soner (xx), Burak (xx), Bilal (xx), Salih (xx), Tufan (x) (Dk. 58 Süleyman x)Dk. 89 Okan (Elaziz Belediyespor)İsmail, Abdulsamed (Elaziz Belediyespor), Burak, Emrah, Salih, İlyas (Osmaniyespor)