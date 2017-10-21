Çaykur Rizespor-Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

14. Haftasındailezorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Geçen hafta sahasında Balıkesirspor Baltok’a 2-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Denizlispor, Rize'den avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Lige fırtına gibi giren ancak ardından düşüşe geçen Çaykur Rizespor'un ise zirve takibini sürdürmek için mutlaka galip gelmesi lazım. Denizlispor’da cezalı Ziya ile sakat Veli, Cihan ve Sankoh zorlu deplasmanda yok.günü Çaykur Didi Stadı’nda saatbaşlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Müsabaka’dan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımı fanatik.com.tr'de..Teknik direktör Reha Erginer, Rizespor sınavını telafi maçı olarak gördüklerini belirterek, "Rizespor üst sıralara oynuyor. Ancak biz de karakterimizi sahaya yansıtıp, 3 puanı alacak güçteyiz. Rakip takıma kazanma isteğimizi yansıtmalıyız" diye konuştu.Balıkesirspor Baltok maçından gereken dersleri çıkardıklarını anlatan Erginer, "Göreve geldiğim günden bu yana takımımız iyiye gidiyor. Koşuyor ve mücadele ediyoruz. Fiziksel olarak da kötü değiliz, 13’üncü haftanın en fazla topa sahip olan ekibi durumuna geldik. Ancak üçüncü bölgede üretkenliğimiz zayıf. Skor üretemezsek hep sıkıntı yaşarız. Umuyorum bu sorunları Rize’de aşacağız" dedi.