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Boluspor’da sakatlık sıkıntısı - Kulüp

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, "Bu hafta dört futbolcumuz sakatlandı. Toplamda 9 sakat futbolcumuz var." dedi.

26 Eylül 2017, Salı 11:23

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Çarıkçı, yaptığı açıklamada, ligin ilk dört maçında beklemedikleri sonuçların alındığını, sonrasında Boluspor’da bir hareketlenme başladığını, geride kalan maçları konuşmanın da gereğinin olmadığını söyledi.

Son iki maçta alınan puanların kendilerini ve Boluspor camiasını mutlu ettiğini vurgulayan Çarıkçı, "Takıma bu sene geç gelen kardeşlerimizi, Boluspor altyapısından gelen genç kardeşlerimizi Erzurumspor karşılaşmasında oynadıkları futboldan dolayı kutluyorum. Şu anda takımda 25 kişilik bir kadro var. Her mevkinin bir alternatifi var. Geçen sezon bu alternatifimizin olmadığını biliyorduk. Bu sezon da takımımızda hakikaten bir kadro fazlalığı var." diye konuştu.

Çarıkçı, takımda sakatlanan oyuncuların olduğuna dikkati çekerek, "Bu hafta dört futbolcumuz sakatlandı. Toplamda 9 sakat futbolcumuz var. Cuma günü kendi sahamızda oynayacağımız Altınordu maçını inşallah kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Lige 15 günlük bir ara verileceğini aktaran Çarıkçı, bu süre sakat futbolcuların iyileşmesiyle takımın Ankaragücü maçına daha kuvvetli gideceğini söyledi.

"Boluspor ligin en iyi takımı diyebiliriz"

Boluspor’un ligin en iyi takımı olduğunu iddia eden Çarıkçı, "Belki bize bir ya da iki hafta daha lazım. Sakatların iyileşmesi takıma güç katacaktır. Ben takımdan, birlik ve beraberliğinden memnunum. Bunu bize gösterdiler. Bu süreli olarak devam edecek. Boluspor bu ligin en iyi takımı diyebiliriz." dedi.

Takımda, Andre Santos, Mamadou Diarra, Guido Koçer, İshak Çakmak, Yusuf Emre Gültekin, Alim Öztürk, Özgür İleri, Sefa Yılmaz ve Furkan Demir’in sakatlığı bulunuyor.

AA




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9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
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