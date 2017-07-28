Emre Belözoğlu: İstanbul’da turu geçeriz Belçika’dan avantajlı bir skorla dönen Başakşehir’de kaptan Emre Belözoğlu maçın ardından soyunma odasında takımı ateşledi. 36 yaşındaki futbolcunun, “2-0 geriye düştük ama pes etmedik. İstanbul’da bu turu geçeriz” dediği öğrenildi.

Onur Güler

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Belçika’da Club Brugge karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atan ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, İstanbul’daki karşılaşma öncesinde büyük avantaj yakaladı. Maç sonunda soyunma odasında tura sonuna kadar inanmış bir oyuncu grubu vardı. Sakatlanana kadar sahada müthiş bir performans sergileyen kaptan Emre Belözoğlu, 90 dakika sonrasında arkadaşlarını tebrik etti ve bu sözlerle ateşledi:“2-0 geriye düştük ama pes etmedik. Yapmamız gereken buydu. Belki 3-2 kazanabilirdik ama 3-3 de kötü skor değil. Avantaj bizde. İkinci yarıdaki gibi hırslı oynarsak, biz bu turu İstanbul’da geçeriz.”Temsilcimizin ikinci golünü kaydeden yeni transfer Eljero Elia, maçın ardından çarpıcı bir itirafta bulundu. Devre arasında kaptan Emre Belözoğlu’nun soyunma odasında bir konuşma yaptığını dile getiren Hollandalı futbolcu, “Kaptan bize kızmıştı. İyi bir takım olduğumuzu ve kendimizi göstermemiz gerektini söyledi. İkinci yarıda daha farklı oynadık ve gerekeni yaptık” dedi.