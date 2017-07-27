Neustadter: Daha iyi olacağız Fenerbahçe'nin Rus savunmacısı Roman Neustadter, Sturm Graz maçı sonrası konuştu.

Onur Güler

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olan Fenerbahçe'de Roman Neustadter açıklamalarda bulundu.Sarı-Lacivertli takımın galibiyet golünü kaydeden Rus savunmacı şöyle konuştu:"Attığım golle takımın galibiyetine katkı verdiğim için çok mutluyum. İyi bir oyun oynadık ama zamana ihtiyacımız var. Amacımız savaşmak ve iyi futbolla galip gelmekti. Birbirimizin açığını kapatmak için daha çok mücadele etmemiz gerekiyordu. Yalnızca 1 aydır birlikte çalışıyoruz. Yeni bir takımız, yeni bir hocamız var. Daha iyi bir seviyeye ulaşacağız."