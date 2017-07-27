Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Neustadter: Daha iyi olacağız

Fenerbahçe'nin Rus savunmacısı Roman Neustadter, Sturm Graz maçı sonrası konuştu.

Yorum Yaz
A+ A-
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olan Fenerbahçe'de Roman Neustadter açıklamalarda bulundu.

Sarı-Lacivertli takımın galibiyet golünü kaydeden Rus savunmacı şöyle konuştu:

"Attığım golle takımın galibiyetine katkı verdiğim için çok mutluyum. İyi bir oyun oynadık ama zamana ihtiyacımız var. Amacımız savaşmak ve iyi futbolla galip gelmekti. Birbirimizin açığını kapatmak için daha çok mücadele etmemiz gerekiyordu. Yalnızca 1 aydır birlikte çalışıyoruz. Yeni bir takımız, yeni bir hocamız var. Daha iyi bir seviyeye ulaşacağız."
Fenerbahçe

Fenerbahçe Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 