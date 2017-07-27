Galatasaray Luce'ye gitti Sarı-Kırmızılı kulübün basketboldan sorumlu yöneticisi Can Topsakal, dün sabah Romanya’ya giderek Mircea Lucescu ile masaya oturdu. Yolculuk öncesi bir açıklama yapan Topsakal, “Luce’yi üst akıl olarak düşünüyoruz” dedi.

Onur Güler

Galatasaray’ın basketboldan sorumlu yöneticisi Can Topsakal, Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile görüşme yapmak üzere dün sabah saatlerinde Romanya’ya gitti. Yolculuk öncesi konuyla ilgili olarak yayıncı kuruluşa bir açıklama yapan Topsakal, şu ifadeleri kullandı: “Lucescu ismi doğru. Üst akıl olarak almak istiyoruz. Ön görüşme için gidiyorum. Anlaşmaya varırsak başkanımız görüşecek. Ben de ilk görüşmeyi yapmaya gidiyorum. Lucescu tüm futboldan sorumlu işlerden görevli olacak. Belki Sportif A.Ş. Kurulu’na alacağız. Geniş yetkileri olacak. Elimizdeki oyuncuları göstereceğiz. O da gerekli uyarıları yapacak...”Lucescu’nun Galatasaray’a geri dönmek istediğini Türkiye ilk kez FANATİK’ten öğrenmişti. Topsakal da kontrat detaylarını görüşmek üzere Romanya’da temaslarda bulunuyor. Yönetimin asıl planı, 72 yaşındaki çalıştırıcıyı takımın başına getirmek. Ancak Tudor’la sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlanamadı. Bu nedenle şimdilik Luce’nin yönetim kanadında tutulması ve Tudor’un olası bir başarısızlığı halinde kurt teknik adamın sahaya inmesi düşünülüyor.Bir diğer seçenek de, Lucescu’nun her görüşmede ısrarla vurguladığı, “Oğlumla çalışmak istiyorum” konusu... Son olarak Yunanistan’ın Xanthi takımında görev yapan 48 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray’dan alması muhtemel bir teklif için babasının görüşme yapmasını bekliyor. Bu da Tudor’un yerine Razvan’ın geçip, Lucescu’nun yine sportif direktör göreviyle Galatasaray’da çalışması anlamına gelebilir. Yönetim birkaç gün içinde girişimleri sonuçlandırmayı hedefliyor.Can Topsakal’ın Romanya yolculuğu öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama, kulüp başkanı Dursun Özbek’i çok kızdırdı. Özbek’in Topsakal’ı arayarak, “Bizim gizli tuttuğumuz bir operasyonu neden basına sızdırıyorsun” sözleriyle fırça attığı öğrenildi.