Antoine Griezmann'ın golü "video hakem" uygulamasıyla iptal edildi ​Fransa ile İspanya arasında oynanan hazırlık maçında dünya futbolunun önemli yenilikleri arasında gösterilen video hakem teknolojisi test edildi.

Uzun süre sevindi, sonra iptal edildi

İspanya'nın golü geçerli sayıldı

Hakan Ateşler

Ev sahibi ekip'nınile bulduğu gol yeni uygulamayla resmen iptal edilirken, özel maçta futbol tarihine geçen anlara şahit olundu.Önümüzdeki sezondan itibaren Süper Lig de dahil olmak üzere birçok ülkede uygulanması beklenen yeniliğin futbol dünyasına ne getireceği ise tartışılmaya devam ediyor.Yardımcı hakem işlevindeki teknolojide oyunun fazla durmaması için pozisyonun kısa süre içerisinde net bir şekilde süzülmesi gerekiyor. Ancak golün iptal kararının alındığı anlarda yaşanan tartışmaların uzun sürmesi de dikkatlerden kaçmadı.Griezmann ve takım arkadaşları bir süre gole sevinirken gol daha sonra iptal edildi.Maç 1-0 devam ederken İspanya durumu 2-0'a getirmişti ancak yardımcı hakem ofsayt kararı verdi. Bunun üzerine hakem Zwayer, video hakemi bekledi. Video hakemin kararı ise pozisyonun ofsayt olmadığı yönünde oldu ve gol geçerli sayıldı.Stade de France'da oynanan karşılaşmayı ise 68'de penaltıdanve 78'de'nün golleriyle İspanya kazandı.