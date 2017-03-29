Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
29 Mart 2017 Çarşamba
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Antoine Griezmann'ın golü "video hakem" uygulamasıyla iptal edildi

​Fransa ile İspanya arasında oynanan hazırlık maçında dünya futbolunun önemli yenilikleri arasında gösterilen video hakem teknolojisi test edildi.

29 Mart 2017, Çarşamba 11:05 Yorum Yaz
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Ev sahibi ekip Fransa'nın Antoine Griezmann ile bulduğu gol yeni uygulamayla resmen iptal edilirken, özel maçta futbol tarihine geçen anlara şahit olundu.

Önümüzdeki sezondan itibaren Süper Lig de dahil olmak üzere birçok ülkede uygulanması beklenen yeniliğin futbol dünyasına ne getireceği ise tartışılmaya devam ediyor.

Uzun süre sevindi, sonra iptal edildi

Yardımcı hakem işlevindeki teknolojide oyunun fazla durmaması için pozisyonun kısa süre içerisinde net bir şekilde süzülmesi gerekiyor. Ancak golün iptal kararının alındığı anlarda yaşanan tartışmaların uzun sürmesi de dikkatlerden kaçmadı.Griezmann ve takım arkadaşları bir süre gole sevinirken gol daha sonra iptal edildi.

İspanya'nın golü geçerli sayıldı

Maç 1-0 devam ederken İspanya durumu 2-0'a getirmişti ancak yardımcı hakem ofsayt kararı verdi. Bunun üzerine hakem Zwayer, video hakemi bekledi. Video hakemin kararı ise pozisyonun ofsayt olmadığı yönünde oldu ve gol geçerli sayıldı.

Stade de France'da oynanan karşılaşmayı ise 68'de penaltıdan David Silva ve 78'de Gerard Deulofeu'nün golleriyle İspanya kazandı.
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