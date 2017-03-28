Vinales sezona zaferle başladı MotoGP Dünya Şampiyonası’nın ilk yarışı olan Katar Grand Prix’sini Movistar Yamaha takımından Maverick Viñales kazandı.

Batuhan Özdemir

sezon öncesindeki test hakimiyetini,’da yağmur altında saygı uyandıran bir zafere çevirerekserisi ile ilgili soruları ve şüphelerle ilgili defteri kapatmış oldu. Yirmi iki yaşındaki yarışçı,yu alt ederek ve üçüncü sırada yer alan takım arkadaşı’yi süpriz bir şekilde atlatarak kuru ve kısaltılmış bir yarış olan Loasil’de ilk zaferiniiçin kutladı.Zoru hava koşulları ve cuma gecesi pisti hırpalayan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Losail çevresinde ‘olacak mı olmayacak mı’ duygusu hakimdi. Su tahliye sisteminin olmaması çakıl tutucularda büyük havuzların oluşmasına neden oldu ve akan sular aslında Cumartesi günü kuru bir rota olması gereken en az üç köşenin ötesine geçti. Akşamki eleme periyodundan önce güvenlik endişeleri ve Pazar günü için yapılan güvenilmez hava tahminleri programın iptal edilmesine yol açtı. Yarış günü yerel saatle akşam 9’a kadar hava açılmamıştı ve iki kez boşanan yağmur gecikmelere neden olarak bazı yarışçılar arasında korkuya sebep olmuştu. Nihayet, yaklaşık bir saat sonra, MotoGP açılış suaresi sıcaklıklar düşerken, daha fazla yağmur tehlikesi varken ve çiy sorunu da ortadayken başlatılabildi.Monster Tech 3 Yamaha’dan Johann Zarco bazı şeylerin erken bir açığa çıkışıydı; Fransız yarışçı 2008’den beri üst klasmanda ilk kez kazanacakmış gözükerek ilk altı turu önde götürdü, fakat 2. dönüşte yarış dışında kaldı. Viñales ve Rossi, Marc Marquez’in arka tekerleğine yapıştılar ve kısa süre içinde yarışın yeni lideri Dovizioso’yu tehdit etmeye başladılar. Rossi ön tekerleğinde bir eksiklik hissetse de ustaca altından kalkarak önündeki İspanyol ve İtalyana baskıyı sürdürdü. Viñales sonunda, son turdan itibaren Ducati’yi geride bıraktı ve 25 numara Katar’a giden dört testin tümünde de gösterdiği olağanüstü performanslarla sağlamlaştırdığı tüm baskı ve beklentileri karşılamak için ihtiyaç duyduğu boşluğa kavuştu.Monster Energy’nin desteklediği Viñales, “Bu yarış çok zordu,” diye konuştu. “Sezon öncesini elinizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşarak geçiriyorsunuz ama yeterli olup olmayacağını bilmiyorsunuz. Bu nedenle, Yamaha için ilk galibiyetimi almış olmaktan çok mutluyum. Üzerinizde böyle bir baskı ve motivasyon varken, bu itici bir güç oluyor. Yağmurun yağmaya başlaması ilk turların çok zorlu geçeceği anlamına geliyordu, ama tempomu tutturduğumda konsantre olabildim ve lastiklerin yarışın sonuna kadar güçlü kalmalarını sağlayabildim. MotoGP’de her şeyi kontrol edebilmek zordur ama o hissi yakaladığımda hızlıydım. Ardından Valentino’yu arkamda gördüğümde dedim ki ‘evet, işte şimdi gerçekten konsantre olmalısın!’ Dovi, ona yaklaştığımda bastırmaya başladı ve bu gerçekten çok zordu, hiç de kolay olmadı ama kazanabildim ve doğru şekilde mücadele ettim. Kendimi harika hissettim. ”MotoGP saat dilimlerini geçecek ve iki hafta içerisinde Arjantin Grand Prix’si Termas de Rio Hondo’da halkın ilgisi ve tezahüratlarıyla buluşacak!