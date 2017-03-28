İzmir Konak Belediyespor çarşamba mesaisinde KADINLAR Futbol 1'inci Ligi'nde 16 maçta topladığı 36 puanla 3'üncü basamakta yer alan Konak Belediyespor, yarın sahasında Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaşacak.

Batuhan Özdemir

'da oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat'de çalacak. Teknik direktör, rakiplerini yenerek zirve yarışını bırakmayacaklarını söyledi. Sezon başında çapraz bağları kopan golcü'nın tamamen iyileştiğini, Raluca'nın ise sol dizinden menisküs ameliyatı olduğunu belirten Alanç, şöyle dedi:"Cosmina'nın dönüşü gücümüze güç katacak. Ancak Raluca'dan 1 ay kadar yararlanamayacağız. Bu sezon şampiyonluk yarışı çok çetin geçiyor. Beşiktaş ve Ataşehir Belediyespor da zirveyi zorluyor. Biz maçlarımızı kazandığımız sürece sorun yaşamayacağız. Yine ligi şampiyon tamamlayacağız."