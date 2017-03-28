İzmir Konak Belediyespor çarşamba mesaisinde

Atatürk 1 No'lu Yan Saha'da oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 12.00'de çalacak. Teknik direktör Ali Alanç, rakiplerini yenerek zirve yarışını bırakmayacaklarını söyledi. Sezon başında çapraz bağları kopan golcü Dusa Cosmina'nın tamamen iyileştiğini, Raluca'nın ise sol dizinden menisküs ameliyatı olduğunu belirten Alanç, şöyle dedi:
"Cosmina'nın dönüşü gücümüze güç katacak. Ancak Raluca'dan 1 ay kadar yararlanamayacağız. Bu sezon şampiyonluk yarışı çok çetin geçiyor. Beşiktaş ve Ataşehir Belediyespor da zirveyi zorluyor. Biz maçlarımızı kazandığımız sürece sorun yaşamayacağız. Yine ligi şampiyon tamamlayacağız."
DHA