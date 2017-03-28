Galatasaray'da bir istifa daha Galatasaray'da Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün üyeliklerinin sonlandırılmasının ardından, Denetim Kurulu üyesi Metin Aslan kulüpteki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Batuhan Özdemir

'dave'ün üyeliklerinin sonlandırılmasına tepkiler dinmiyor.'nda görev yapan'ın istifasının ardından Denetim Kurulu üyesida kulüpteki görevinden ayrıldığını açıkladı.Aslan istifasının sebebini, "Yönetim olarak bu süreci iyi yönetemedik. Beni en çok üzen konu ise 2700 üyemizin bu krizde kulüpten uzaklaştırılmasıdır" diye açıkladı.Mesut Karaarslan'ın istifa duyurusu ise şu şekilde olmuştu:'Genel kurul iradesini hiçe sayarak birilerine yaranmak uğruna 27 üyesinden vazgeçecek kadar şuurunu yitirmiş bir Sicil Kurulu'nda daha fazla görev almayacağımı, Pazartesi 09.00 itibari ile istifamı Sicil Kurulu Başkanına sunacağımı tüm dost ve arkadaşlarıma duyururum'