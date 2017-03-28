Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
 Üyelik

Galatasaray'da bir istifa daha

Galatasaray'da Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün üyeliklerinin sonlandırılmasının ardından, Denetim Kurulu üyesi Metin Aslan kulüpteki görevinden ayrıldığını açıkladı.

28 Mart 2017, Salı 17:25 Yorum Yaz
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Galatasaray'da Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün üyeliklerinin sonlandırılmasına tepkiler dinmiyor. Sicil Kurulu'nda görev yapan Mesut Karaarslan'ın istifasının ardından Denetim Kurulu üyesi Metin Aslan da kulüpteki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Aslan istifasının sebebini, "Yönetim olarak bu süreci iyi yönetemedik. Beni en çok üzen konu ise 2700 üyemizin bu krizde kulüpten uzaklaştırılmasıdır" diye açıkladı.

Mesut Karaarslan'ın istifa duyurusu ise şu şekilde olmuştu:

'Genel kurul iradesini hiçe sayarak birilerine yaranmak uğruna 27 üyesinden vazgeçecek kadar şuurunu yitirmiş bir Sicil Kurulu'nda daha fazla görev almayacağımı, Pazartesi 09.00 itibari ile istifamı Sicil Kurulu Başkanına sunacağımı tüm dost ve arkadaşlarıma duyururum'
Galatasaray

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