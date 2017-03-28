Altınordu'da Yusuf dönüyor Türkiye 1'inci Ligi'nde pazar günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sakatlıktan çıkan stoper Yusuf Abdioğlu'na, "Hazır ol" emri verdi.

Batuhan Özdemir

Kırmızı lacivertli ekibin 2-1'lik skorla son galibiyetini aldığı Adana Demirspor zaferinin ardından sağ dizindeki esneme nedeniyle 4 haftadır forma giyemeyen deneyimli savunmacının milli maç arasında idman eksiğini büyük ölçüde kapattığı ifade edildi.Teknik direktör Eroğlu,un görev almadığı karşılaşmalarda defansta altyapı patentli Seydi'yi sahaya sürdü. Altınordu, bu periyotta Evkur Yeni Malatyaspor ve Samsunspor'a 2-0 yenilirken Sivasspor'la 0-0, Mersin İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldı.Kırmızı lacivertliler, Yusuf'suz çıktığı son 4 maçta kalesinde 5 gol görürken sadece 1 gol atabildi. İzmir ekibinde tedavisi süren genç sağ oyuncusu Enis'in Denizli deplasmanında görev alamayacağı kaydedildi.