Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Türk Kadın Kata Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu

Sırbistan’da düzenlenen organizasyonda Kadın Kata Milli Takımı şampiyonluğa ulaştı.

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Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Karate Şampiyonası’nda Türk Kadın Kata Milli Takımı, şampiyon oldu.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ayça Düzgel, Meryem Mazlum ve Pınar Yalçıntekin’den oluşan milli takım, finalde Karadağ’ı 3-2’lik skorla mağlup ederek kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Emre Vefa Göktaş, Yusuf Yağız Ücebakan ve Cengizhan Koca’nın oluşturduğu erkek takımı ise Karadağ ile yaptığı final müsabakasından mağlup ayrılarak gümüş madalyada kaldı.

Şampiyonada 50 kilo kadınlar kumitede Türk finali yaşandı. Milli sporcular Selvanur Akkurt ile Sevil Baş’ın karşı karşıya geldiği final müsabakasından 2-0 galip ayrılan Selvanur, altın madalyaya uzanan isim oldu. Aynı sıklette Tuğçe Demiş, Bosna Hersek’ten Andjela Jovanovic’i yenerek bronz madalyayı boynuna taktı.

Şampiyonada 67 kilo erkekler kumitede ise Muhammet Ali Yılmaz, Sırbistanlı rakibiyle 4-4 berabere kaldı. Milli sporcu, hakem kararıyla müsabakayı kaybetti ve gümüş madalya kazandı.

Ferdi kata kategorisinde ise Emre Vefa Göktaş, bir diğer Türk sporcu Selahattin Güngel’i 4-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

AA
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