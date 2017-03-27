Pedallar Çanakkale zaferi için dönüyor Adanalı bisikletçiler, 1102 kilometreyi şehitler anısına kat edecek.

Yıldırım Kılıç

Adana Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102’nci yıl dönümü anısına düzenlenen bisiklet turunun da destekçisi oldu. Şehitler için 1102 kilometre pedal çevirecek Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü’nün 7 sporcusu, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı’ndan alkışlarla uğurlandı.Başkan Hüseyin Sözlü’nün liderliğinde geleceğin yıldız sporcularının Adana’dan yetişmesi için sporun her branşını destekleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102’nci yıl dönümü anısına düzenlenen bisiklet turunun ana sponsoru oldu. Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı İzzet Altınsoy ile birlikte 7 bisikletçi, sporun birleştirici, bütünleştirici gücünü Adana’nın dört bir yanında hakim kılan Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı önünden uğurlandı. Daire Başkanı Halil Hızlısoy, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını göğüslerinde taşıyan formalarıyla gurur yaşatan Adana bisikletçileri alkışlarla yolcu etti.Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı İzzet Altınsoy, 1102 kilometrelik turu etaplar halinde 8-9 gün içinde tamamlamayı planladıklarını belirtip, “Türklerin yenilmezliğini, Mehmetçik’in azmini ve iradesini gösteren şanlı Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ülkesi ve milleti için canını vererek şehitlik onuruna erişen aziz şehitlerimizi rahmetli anıyoruz. Kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranlarımızla yad ediyoruz. Bu organizasyonda bizleri destekleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü’ye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.