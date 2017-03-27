Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

Pedallar Çanakkale zaferi için dönüyor

Adanalı bisikletçiler, 1102 kilometreyi şehitler anısına kat edecek.

Yorum Yaz
A+ A-
Adana Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102’nci yıl dönümü anısına düzenlenen bisiklet turunun da destekçisi oldu. Şehitler için 1102 kilometre pedal çevirecek Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü’nün 7 sporcusu, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı’ndan alkışlarla uğurlandı.

Başkan Hüseyin Sözlü’nün liderliğinde geleceğin yıldız sporcularının Adana’dan yetişmesi için sporun her branşını destekleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102’nci yıl dönümü anısına düzenlenen bisiklet turunun ana sponsoru oldu. Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı İzzet Altınsoy ile birlikte 7 bisikletçi, sporun birleştirici, bütünleştirici gücünü Adana’nın dört bir yanında hakim kılan Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı önünden uğurlandı. Daire Başkanı Halil Hızlısoy, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını göğüslerinde taşıyan formalarıyla gurur yaşatan Adana bisikletçileri alkışlarla yolcu etti.

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı İzzet Altınsoy, 1102 kilometrelik turu etaplar halinde 8-9 gün içinde tamamlamayı planladıklarını belirtip, “Türklerin yenilmezliğini, Mehmetçik’in azmini ve iradesini gösteren şanlı Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ülkesi ve milleti için canını vererek şehitlik onuruna erişen aziz şehitlerimizi rahmetli anıyoruz. Kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranlarımızla yad ediyoruz. Bu organizasyonda bizleri destekleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü’ye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri

SON DAKİKA HABERLERİ

İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi

 