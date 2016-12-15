Amedspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası şok iddia Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan Amed Sportif’in başkanı Nurullah Edemen maçtan sonra polis saldırısına uğradıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan Amed Sportif’in başkanı Nurullah Edemen maçtan sonra polis saldırısına uğradıklarını söyledi.



Twitter'dan bir açıklama yapan Amedspor başkanı Edemen, "Fenerbahçe maçı sonrası çevik kuvvet mensupları sporcularımıza saldırarak darp etti.



Şu anda hastahanede rapor alıyoruz. Neyi hazmedemediniz. Bana 'lan' diye hitap edip bağıran çevik kuvvet personeli yüreğin yiyiyorsa önüme sivil kıyafet ve tek başına çıkarsın o zaman 'lan' kim görürüz." ifadelerini kullandı.