Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
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Amedspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası şok iddia

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan Amed Sportif’in başkanı Nurullah Edemen maçtan sonra polis saldırısına uğradıklarını söyledi.

21 Aralık 2016, Çarşamba 03:00 Yorum Yaz
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan Amed Sportif’in başkanı Nurullah Edemen maçtan sonra polis saldırısına uğradıklarını söyledi.

Twitter'dan bir açıklama yapan Amedspor başkanı Edemen, "Fenerbahçe maçı sonrası çevik kuvvet mensupları sporcularımıza saldırarak darp etti.

Şu anda hastahanede rapor alıyoruz. Neyi hazmedemediniz. Bana 'lan' diye hitap edip bağıran çevik kuvvet personeli yüreğin yiyiyorsa önüme sivil kıyafet ve tek başına çıkarsın o zaman 'lan' kim görürüz." ifadelerini kullandı.
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YORUMLAR

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Toplam 9 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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_riddick_ 15 Aralık 2016 Perşembe 21:41

Ellerine sağlık

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cotanak2877 16 Aralık 2016 Cuma 08:34

daha iyi saldırmayan polisimizi kınıyorum.hepsini 2 hafta yerden kalkamaz hale sokmaları gerekiyordu

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gurolgurel 16 Aralık 2016 Cuma 01:18

ülkenin şimdiki durumu belli iken böyle insanları tahrik edici açıklamalar yapmasiniz iyi olur. forma renginizden bile belli ne olduğunuz.

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Gloria 16 Aralık 2016 Cuma 02:58

Ne diyor bu keki

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kartalmamo 16 Aralık 2016 Cuma 04:44

artik durun... ama her kesidmden bahsediyom.. birinizden biriniz az geri adim atin.. glrmüyonuz inaat ugruna ülke parcalaniyor.

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serkanisp 16 Aralık 2016 Cuma 07:47

TERÖRÜ HAZMEDEMİYORUZ...

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nec1903 16 Aralık 2016 Cuma 07:57

Bunlarin konusmasini saglayan aziz yilirim,

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Asker06464 16 Aralık 2016 Cuma 14:07

az bile yapmislar

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sezo87 16 Aralık 2016 Cuma 16:01

Polis kimseye durduk yere saldirmaz

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Ziraat Türkiye Kupası
Amedspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası şok iddia