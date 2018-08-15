Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve 7DAYS EuroCup takımlarından Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Zach Auguste, sağlık kontrolünden geçti.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray Erkek Basketbol Takımımızın yeni transferlerinden Zach Auguste, Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Yeni transferimiz Zach Auguste, Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nin uzman doktorları tarafından testlere tabi tutulurken, sağlık kontrolü sırasında Galatasaray Spor Kulübü yetkilileri de hazır bulundu."