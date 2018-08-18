Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-0





Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Ligin ilk haftasında da iki takım 3 puanla sahadan ayrılmış ve zorlu mücadelede karşı karşıya geldiler. Erol Bulut ile geçtiğimiz sezon ligde iyi işler yapan Malatyaspor, bu sezonda da sergilediği oyunla bunu sürdürmek istediğini bir kez daha kanıtladı.

Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi ön elemede Benfica'ya elenmiş ve ligde alacağı bir galibiyetle sahadan 3 puanla ayrılmak istiyordu.





Maçtan dakikalar

Maçın 3. dakikasında sağ kanattan gelişen Malatyaspor atağında Guilherme ortaladı, arka direkteki Boutaib'i geçen top auta çıktı.

Malatya savunması engel oldu

4'te Fenerbahçe nefis paslaşmalarla sağ kanattan geldi. Ayew, Slimani'yle duvar pası yapıp içeri girdi ve topu geriye doğru çıkardı. Son anda araya giren savunma tehlikeyi önledi.

Mücadelenin 7. dakikasında Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası hızlı atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da Guilherme sağ kanattan ortasını yaptı, arka direkte gerilerden gelen Pereira istediği vuruşu yapamayınca top Volkan'da kaldı.

Adem Büyük gole yaklaştı

9. dakikada Malatyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topa Adem Büyük kafayı vurdu, top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

Top bir o kalede bir bu kalede

Maçın 12. dakikasında Sadık'ın hatasıyla bir anda ceza alanına giren Mehmet Ekici'nin üst üste şutlarında top savunmadan döndü. Pozisyonun dönüşnde Pereira, topu Hasan Ali Kaldırım'dan kurtardı. Bir anda ceza sahası dışında önünü boşalttı. Pereira kaleyi karşısına alıp plase bir vuruş yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

15'te bu kez Yeni Malatyaspor savunmasının hatası sonrası Slimani defansın arkasına sarktı, araya giren Sadık topu kalecisine kazandırdı.

23. dakikada Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Barış rakiplerinden sıyrılıp pasını çıkardı, kale önünde Sadık'ın ters bir vuruş yaptığı top kaleci Ertaç'ta kaldı.

Neustadter'den kritik müdahale

Maçta dakikalar 27'yi gösterdiğinde orta alandan gönderilen uzun topla savunma arkasına iyi sarkan Boutaib ceza alanı içinde şutunu çekerken son anda Neustadter araya girdi ve çok kritik bir hamleyle tehlikeyi önledi.

Maçın 29. dakikasında Şener Özbayraklı sağ kanattan son çizgiye indi ve ortasını yaptı, penaltı noktası üzerinden Mehmet Ekici kafayı vurdu ancak top yandan auta çıktı.

Mücadelenin 31. dakaikasında Fenerbahçe bu kez sol kanattan geldi. Barış Alıcı ceza alanına girerken ters köşeye doğru plaseyi yolladı, Ertaç iki hamlede topun sahibi oldu.

Slimani denedi ancak...

32'de bu kez Hasan Ali sol kanattan ortaladı, kale önünde Slimani kafayı vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

Maçın 37. dakikasında Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullandı, Mehmet Ekici'nin ortasında Slimani kafayı vurdu top yandan dışarı çıktı.

Slimani'den şık hareket, kötü bitiriş

40. dakikada Fenerbahçe'nin rakip ceza alanı önünde kurduğu baskı sonrası topu kapan Slimani, topu önüne nefis aldı ve penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı, Ertaç soluna giden topu tek hamlede kontrol etti.

45+1. dakikada Yeni Malatyaspor Fenerbahçe ceza sahasının sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Aleksic direk kaleyi düşündü. Sert giden topu kaleci Volkan Demirel çelmeyi başardı. Bu aynı zamanda ilk yarının da son pozisyonu oldu.

Mücadelenin 2. yarısına iki takım da maça başladıkları kadro ile devam etmeyi tercih etti.

Ekici uzaktan denedi

2.yarının ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe'den geldi. Dakikalar 48'i gösterdiğinde Mehmet Ekici, Maltayaspor yarı sahasında topu iyi kontrol etti. Tecrübeli futbolcu ceza sahası dışından kaleyi görür görmez sert şutla şansını denedi. Top yandan auta gitti.

Mücadelenin 49. dakikasında ayağa paslarla rakip ceza alanına kadar ilerleyen Fenerbahçe'de Slimani'nin kaldırdığı topa Ayew voleyi vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

Slimani yararlanamadı

Fenerbahçe 55. dakikada gol çok yaklaştı. Şener sağ kanattan ortaladı, kale önünde bomboş durumdaki Slimani'nin yere doğru vurduğu kafada top yandan auta çıktı.

Barış'ın topunu Malatya savunması çıkardı

Maçın 57. dakikasında Fenerbahçe yine sağ kanattan geldi. Şener'in ortasında Slimani'den önce Ertaç'ın yumrukladığı top Barış'ın önüne düştü. Barış önünü açıp şutunu çekti, savunma topu çizgiden çıkardı.

Maçın ilk oyuncu değişikliği Fenerbahçe cephesinden 63. dakikada geldi. Mehmet Ekici yerine oyuna dahil olan isim Valbuena oldu. Bir oyuncu değişikliği de Malatyaspor'dan geldi. 64. dakikada Mitchell Donald, Ahmet Ildız'ın yerine oyuna girdi.

67.dakikada Adem Büyük ceza alanı dışında güzel hareketlerle önünü açtı, sol ayağıyla şutunda top yandan auta çıktı.

Aleksic'ten güzel gol

Maçta dakikalar 70'i gösterdiğinde rakip yarı alanın ortalarında topu alan Guilherme savunma arkasına doğru nefis bir top gönderdi, hafif sol çaprazdan gelişine top düşmeden nefis vuran Aleksic topu ağlara yolladı. Golün ardından sevincini yaşarken formasını çıkartınca Aleksic sarı kartla cezalandırıldı.

Maçın 76. dakikasında Valbuena sol kanattan nefis hareketlerle ceza alanına sokuldu, Slimani'yle duvar pası yapıp şutunu çekti ancak top Ertaç'ın üzerine gitti.

79. dakikada Fenerbahçe 2 oyuncu daha değişitrme kararı aldı. Şener Özbayraklı ve Barış Alıcı oyundan alınan isimler oldu. Eljif Elmas ve Alper oyuna dahil olan isimler oldular.

81'de Fenerbahçe çok adamla etkili geldi. Hasan Ali'nin pasında savunmadan dönen top Alper'in önünde kaldı. Alper ortasını yapmak istedi ancak top yan ağlarda kaldı.

Yeni Malatyaspor'da bir oyuncu değişikliği gerçekleşti. 86. dakikada Pereira'nın yerine Mustafa Eskihellaç oyuna girdi.

90+3 . dakikada Donald Mitchell, hakeme sürekli itirazlarda bulununca Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezlandırıldı.

90+5'te ev sahibi ekip son oyuncu değişikliğini kullandı.Golü atan Aleksic kenara gelirken oyuna giren isim Erkan oldu.

Mücadelede 90 dakika sona erdi ve hakem Fırat Aydınus'un düdüğü ile ev sahibi Yeni Malatyaspor'lu futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Alınan bu sonuçla Fenerbahçe 2. haftada puan kaybı yaşarken, Erol Bulut'un öğrencileri 2'de 2 yaparak lige iyi bir başlangıç yaptı.

İşte 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Buğra, Ahmet İldiz, Guilherme, Aleksic, Pereira, Adem, Boutaib

Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Ömer Şişmanoğlu, Mitchell, Murat, Erkan Kaş, Mustafa, Dia

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Ayew, Barış Alıcı, Mehmet Ekici, Slimani

Yedekler: Kameni, Berke, Isla, Alper, Soldado, Giuliano, Dirar, Valbuena, Yiğithan, Eljif Elmas

Maçtan notlar

Cocu, Evkur Yeni Malatyaspor karşısına, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Mehmet Ekici, Ayew, Barış Alıcı, Slimani 11’i ile çıktı.

Tecrübeli teknik adam, Benfica maçında görev alan Isla’nın yerine Şener Özbayraklı, Eljif Elmas’ın yerine De Souza, Alper Potuk’un yerine Mehmet Ekici, Valbuena’nın yerine Barış Alıcı, Giuliano’nun yerine de Slimani’ye ilk 11’de şans verdi.

Slimani ilk kez sahada

Fenerbahçe’nin İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, ilk kez bir maçta sarı-lacivertli formayı giydi.

Teknik direktör Cocu, tecrübeli golcüyü ilk maçında başlangıç 11’inde görevlendirdi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da 2 değişiklik

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig’in ilk haftasında 3-1 kazandıkları Göztepe maçına göre ilk 11’de 2 oyuncu değişikliğine gitti.

Genç teknik adam, Fenerbahçe karşısına, Ertaç Özbir, Seth, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Ahmed Ildiz, Guilherme, Pereira, Aleksic, Adem Büyük, Boutaib ilk 11’yle çıktı.

Bulut, Göztepe maçında oynattığı Dia’nın yerine Pereira’ya görev verirken, kırmızı kart cezalısı Chebake’nin yerinde ise Rahman Buğra Çağıran’ı sahaya sürdü.

Fenerbahçe taraftarlarına kayısı ikramı

Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını izlemek için kente gelen sarı-lacivertli taraftarlara, Malatya Ticaret Borsası tarafından kayısı ikram edildi.

Yeni Malatya Stadı’nda oynanan karşılaşma öncesinde, özel hazırlanan ve içerisinde hem gün kurusu hem de kükürtlü kayısı bulunan küçük paketler, sarı-lacivertli taraftarlara dağıtıldı.

Öte yandan, her iki takımın taraftarları da maça yoğun ilgi gösterdi. Ev sahibi takım tribünlerin tamamına yakını dolarken, Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.