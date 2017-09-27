Tedavi şart!

Gazetemizin yazarlarından Zafer Büyükavcı, spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Bunalıma giren rahip, doktora gider. Rahibi dikkatle dinleyen doktor, şunu önerir: - Bir kaç gün için, üzerindeki bu elbiseleri çıkart. Yıllardır yaşadığın hayattan da bir kaç günlüğüne vazgeç. Farklı kıyafetler giy. Farklı bir şehre git. Farklı ortamlara gir ve farklı bir hayat yaşa...



İç, eğlen, keyfince günler geçir. Göreceksin ki iyi gelecek. İlk etapta rahip için kabul edemeyeceği bir tedavi yöntemidir bu... Fakat mecbur, kabul eder. Bir kot giyer altına, üzerine sıradan bir tişört geçirir. Çıkar sokağa, artık herkes gibidir. Düzenli olarak kiliseye gelenler bile onu tanıyamaz. Atlar uçağa, bir başka kente gider. Gününü gün eder. Lüks restoranlarda güzel yemekler yer. En iyi salonlarda ödüllü filmler izler. Müzikallere gider. İzni bitmektedir, iyi bir final yapmak ister ve üstsüzler barına gider. Masaya oturur, karşısındaki garsona el sallar. Üstü çırıpçıplak, altında sadece mayosu olan, çok güzel bir sarışındır garson. Rahibin yanına yaklaşır ve sorar: - Ne içersiniz muhterem peder! Rahip şaşkına döner ve sadece ‘sus’ işareti yaparken, ağzından şu cümle çıkar: - Benim rahip olduğumu nereden anladınız? Garson kadın cevaplar: - Panik yapmayın peder! Benim; rahibe Teresa... Sanırım aynı doktora gidiyoruz!



Bizde pederler, rahipler, rahibeler yok belki ama... Sıkıntı aynı! Türk Futbolu’nu yönetenlerin de gerçek anlamda bir tedaviye ihtiyacı var.



Baksanıza... Türkiye Futbol Direktörü’nüz (eski) restoran basıyor... Türkiye Milli Takımı Kaptanınız gazeteciye saldırıyor... Türkiye Milli Takım Teknik Direktörünüz (yeni), kadroyu seçerken bir oyuncuyu listeye almayı unutuyor! Bir yönetici, evladı yaşındaki bir futbolcunun özel hayatını delik deşik ediyor. Bir güvenlik görevlisi, 5 yaşındaki iki çocuğun formasını çıkarttırıyor. Bir teknik adam, oğlu yaşındaki bir hakemin annesine küfrediyor. Bir futbolcu, sıfır temasla kendini yere atıyor, bir de sakatlanıyor! Vesaire, vesaire, vesaire...



Yıllar önce spor alanında uzman bir psikolog ile röportaj yapmıştım. Bir çok futbolcu da hastasıydı. O psikoloğa, “Başkanlar size hiç geliyor mu” diye sormuştum. “Gelseler böyle olurlar mı?” cevabını vermişti. Fakat bir de ekleme yapmıştı: “Tedavi edebilir miyim, bilmiyorum.”



Şu net; Türk Futbolu’nun da tepeden tırnağa bir tedaviye ihtiyacı var. Sorun doktoru bulmakta! Çünkü şu an tedavi görmesi gerekenler, doktor koltuğunda oturuyorlar.